Войти
ТАСС

Россия заявила о намерении продолжить диалог с Турцией и ООН в СКЦ по срочным вопросам

117
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Khalil Hamra

В Совместном координационном центре прошло пленарное заседание с участием всех делегаций

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Российская сторона заявила в воскресенье на заседании Совместного координационного центра (СКЦ), что продолжит диалог с делегациями ООН и Турции по актуальным вопросам. Об этом говорится в сообщении представительства ООН в СКЦ. Россия в субботу официально уведомила генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о приостановке своего участия в реализации зерновой сделки после того, как Украина атаковала корабли Черноморского флота в Севастополе, занятые в обеспечении безопасности зернового коридора.

"Секретариат ООН собрал сегодня все делегации в СКЦ на пленарное заседание. В ходе сессии делегация Российской Федерации проинформировала, что пока она приостанавливает свое участие в реализации действий инициативы, включая инспекции, на неопределенное время, в то же время продолжит диалог с ООН и делегацией Турции по актуальным вопросам, - отмечается в тексте. - Делегация России также выразила свою готовность сотрудничать в удаленном формате по вопросам, требующим немедленного решения со стороны СКЦ".

Как заявил в воскресенье официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, Гутерриш ведет интенсивные контакты, чтобы добиться пересмотра Россией решения о приостановке участия в зерновой сделке и устранить препятствия для экспорта российских удобрений и продовольствия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Компании
ООН
Проекты
ЧФ
Похожие новости
31.10.2022
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
02.03.2022
Время жертвовать Европой
18.08.2021
Foreign Affairs (США): битва России за Черное море
24.06.2021
«Наши поступили мудро»: российский Су-24М развернул британский эсминец
26.05.2021
Адрес на корвете: «Ретивый» до конца года пополнит Черноморский флот
03.10.2018
Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму
11.02.2013
Средиземноморские учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 01:33
  • 36663
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.11 00:12
  • 3
Нужны коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска - Путин
  • 31.10 21:55
  • 2
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 31.10 16:55
  • 12
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 31.10 16:13
  • 3
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
  • 31.10 15:57
  • 2
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
  • 31.10 15:18
  • 1
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
  • 31.10 15:08
  • 1
Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
  • 31.10 12:12
  • 1
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
  • 31.10 12:05
  • 1
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 31.10 10:31
  • 1
Украина говорит, что ей нужно больше пушек, снарядов и огневой мощи
  • 31.10 10:26
  • 13
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 30.10 20:02
  • 55
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 30.10 18:47
  • 4
Чемезов предложил поднять зарплаты работникам оборонных заводов на 10%
  • 30.10 18:45
  • 3
Путин не считает, что противника на Украине недооценили