Россия заявила о намерении продолжить диалог с Турцией и ООН в СКЦ по срочным вопросам

В Совместном координационном центре прошло пленарное заседание с участием всех делегаций

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Российская сторона заявила в воскресенье на заседании Совместного координационного центра (СКЦ), что продолжит диалог с делегациями ООН и Турции по актуальным вопросам. Об этом говорится в сообщении представительства ООН в СКЦ. Россия в субботу официально уведомила генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о приостановке своего участия в реализации зерновой сделки после того, как Украина атаковала корабли Черноморского флота в Севастополе, занятые в обеспечении безопасности зернового коридора.

"Секретариат ООН собрал сегодня все делегации в СКЦ на пленарное заседание. В ходе сессии делегация Российской Федерации проинформировала, что пока она приостанавливает свое участие в реализации действий инициативы, включая инспекции, на неопределенное время, в то же время продолжит диалог с ООН и делегацией Турции по актуальным вопросам, - отмечается в тексте. - Делегация России также выразила свою готовность сотрудничать в удаленном формате по вопросам, требующим немедленного решения со стороны СКЦ".

Как заявил в воскресенье официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, Гутерриш ведет интенсивные контакты, чтобы добиться пересмотра Россией решения о приостановке участия в зерновой сделке и устранить препятствия для экспорта российских удобрений и продовольствия.