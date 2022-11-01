Перевозку восстановленного танка Т-72М1 заметили на одной из дорог в Канаде

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Основной боевой танк Т-72М1 был замечен на одной из автодорог канадской провинции Британская Колумбия.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", боевую машину перевозили на буксируемом тягачом многоосном низкорамном трале. В появившихся в социальных сетях обсуждениях, делаются предположения, что она принадлежит военным, которые используют ее для каких-то своих целей.

Известно, что после объединения Германии Канада получила из ФРГ 9 "семьдесят вторых" из арсенала расформированной Национальной народной армии ГДР, еще 86 единиц были доставлены в соседние США. После войн в Ираке оттуда прибыли еще и трофеи условного противника.

Иногда, по непонятным причинам, Т-72 переделывали в подобие Т-80БВ, устанавливая имитацию динамической защиты и оборудования для преодоления водных преград. Еще часть расстреляли во время отработки различных перспективных вооружений.

В то же время на обнародованной фотографии видно, что танк находится в достаточно хорошем состоянии, явно его не предполагают использовать в качестве мишени на армейском полигоне. Правда, сняты дымовые гранатометы системы 902А "Туча", находившиеся в передней части башни, да из-за габаритных ограничений демонтированы бортовые экраны.

К тому же, судя по остаткам земли на гусеничных лентах, образец не утратил возможности передвигаться самостоятельно.

Так что, можно сделать предположения, что речь идет об экспонате для музея или частной коллекции. Недавно мы рассказывали о Т-54А, имеющемся в канадском полковом музее, расположенном в городе Ошава (провинция Онтарио), но там из советских образцов до недавнего времени был только Т-34-85.