Комплекс «Оса»: сбивала, сбивает и будет сбивать!

Расчеты модернизированных зенитных ракетных комплексов «Оса» подразделений противовоздушной обороны России в зоне спецоперации на Украине продолжают выполнять боевые задачи прикрытия мотострелковых подразделений от воздушного нападения противника.

Радостной новостью поделились российские зенитчики: комплекс «Оса» сбил украинский штурмовик Су-25. Воздушная цель вошла в зону поражения зенитной установки и собиралась отработать по позициям российских военных.

«Это была сушка двадцать пятая, нашли обломки. В основном сбиваем БПЛА, а вот сушка для нас – радость!» - рассказал оператор «Осы».

Этот замечательный во всех отношениях зенитный ракетный комплекс в прошлом году отпраздновал полувековой юбилей. Несмотря на возраст, комплекс и сегодня продолжает нести службу в Российской Армии и армиях ряда зарубежных стран.

Всепогодный самоходный зенитный ракетный комплекс «Оса» был разработан на Ижевском электромеханическом заводе «Купол».

Комплекс предназначен для защиты войск, а также стратегических наземных объектов от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на малых и средних высотах.

«Оса» способна выполнять свои задачи даже в условиях значительного радиоэлектронного противодействия противника. Заложенные советскими конструкторами тактико-технические характеристики и сегодня актуальны, и не случайно, что более полутысячи зенитно-ракетных комплексов «Оса» продолжают нести службу в армиях 15 стран мира. А всего, по оценкам специалистов, было выпущено более 1790 таких боевых машин.

О боевых успехах советской «Осы» ходят легенды. Комплекс применялся в ходе большинства крупных военных конфликтов на территории Африки, Азии и Ближнего Востока.

Точно известно, что советский ЗРК сбивал израильские самолеты еще в начале 80-х в Южном Ливане.

В 80-х и 90-х годах ЗРК «Оса» сбивал такие известные самолеты, как американский транспортник C-130H «Геркулес», военно-транспортный Atlas, французский истребитель Mirage. Кроме того, «Оса» неоднократно сбивала американские крылатые ракеты «Томагавк».

Сейчас «Осы» модернизируются на ИЭМЗ «Купол», входящем в состав оборонного холдинга «Алмаз-Антей». После технического переоборудования, «Осы» снова встают в строй, теперь уже - зенитных подразделений защитников Донбасса.