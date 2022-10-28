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Комплекс «Оса»: сбивала, сбивает и будет сбивать!

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Оса-АКМ1
Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ1».
Источник изображения: https://kupol.ru/

Расчеты модернизированных зенитных ракетных комплексов «Оса» подразделений противовоздушной обороны России в зоне спецоперации на Украине продолжают выполнять боевые задачи прикрытия мотострелковых подразделений от воздушного нападения противника.


Радостной новостью поделились российские зенитчики: комплекс «Оса» сбил украинский штурмовик Су-25. Воздушная цель вошла в зону поражения зенитной установки и собиралась отработать по позициям российских военных.


«Это была сушка двадцать пятая, нашли обломки. В основном сбиваем БПЛА, а вот сушка для нас – радость!» - рассказал оператор «Осы».


Этот замечательный во всех отношениях зенитный ракетный комплекс в прошлом году отпраздновал полувековой юбилей. Несмотря на возраст, комплекс и сегодня продолжает нести службу в Российской Армии и армиях ряда зарубежных стран.


Всепогодный самоходный зенитный ракетный комплекс «Оса» был разработан на Ижевском электромеханическом заводе «Купол».


Комплекс предназначен для защиты войск, а также стратегических наземных объектов от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на малых и средних высотах.


«Оса» способна выполнять свои задачи даже в условиях значительного радиоэлектронного противодействия противника. Заложенные советскими конструкторами тактико-технические характеристики и сегодня актуальны, и не случайно, что более полутысячи зенитно-ракетных комплексов «Оса» продолжают нести службу в армиях 15 стран мира. А всего, по оценкам специалистов, было выпущено более 1790 таких боевых машин.


О боевых успехах советской «Осы» ходят легенды. Комплекс применялся в ходе большинства крупных военных конфликтов на территории Африки, Азии и Ближнего Востока.


Точно известно, что советский ЗРК сбивал израильские самолеты еще в начале 80-х в Южном Ливане.


В 80-х и 90-х годах ЗРК «Оса» сбивал такие известные самолеты, как американский транспортник C-130H «Геркулес», военно-транспортный Atlas, французский истребитель Mirage. Кроме того, «Оса» неоднократно сбивала американские крылатые ракеты «Томагавк».


Сейчас «Осы» модернизируются на ИЭМЗ «Купол», входящем в состав оборонного холдинга «Алмаз-Антей». После технического переоборудования, «Осы» снова встают в строй, теперь уже - зенитных подразделений защитников Донбасса.


Модернизированный комплекс ЗРК «Оса-АКМ».
Источник: http://www.kupol.ru/
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BGM-109 Tomahawk
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