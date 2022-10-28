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Газета.ru

«Законная цель»: будет ли Россия сбивать американские спутники

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Источник изображения: Getty Images

К чему может привести эскалация отношений России и США в космосе

Россия может взять на прицел американские космические спутники, если они будут использоваться для передачи разведданных Украине, заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Пойдет ли Москва на это, чем могут ответить США и каких последствий ожидать в этом случае, - в материале «Газеты.Ru».

Россия рассматривает коммерческие спутники США и их союзников в качестве законных целей для ответного удара, если такая инфраструктура будет использоваться в пользу Киева в рамках специальной военной операции, которую проводит Россия на территории Украины. Об этом заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

«Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо, проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах.

Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», - заявил Воронцов.

Сообщения о том, что Пентагон передает Киеву данные космической разведки, появились достаточно давно. Еще в мае The New York Times писала, что данные с американских спутников о передвижении российских военных на территории Украины передавались СБУ. В августе РИА Новости со ссылкой на замдиректора информации и печати МИД РФ Ивана Нечаева, что США предоставляют Киеву разведданные, полученные с частных спутников, что в конечном итоге ведет к милитаризации космического пространства.

Вашингтон официально не признает использование космических аппаратов для сбора информации и последующей передачи ее Украине.

«Космическая группировка США на орбите самая обширная, это и спутники военного назначения - и двойного, и гражданского. Те, которые непосредственно принадлежат Пентагону, наиболее засекречены и, соответственно, контролируются нашими космическими средствами.

Они не могут напрямую передавать полученные сведения какой-либо стране, в данной ситуации Украине, поскольку Вашингтон в такой ситуации будет признан стороной конфликта, со всеми вытекающими последствиями.

Соответственно, теряется время на передачу информации. С этой задачей справляются коммерческие спутники, которые не обременены какими-то ограничениями, при этом большинство компаний со своими частными космическими группировками финансируются Пентагоном», - рассказал «Газете.Ru» источник в Космических силах РФ.

Один из последних спутников США военного назначения, предназначенный для оптической разведки, является KeyHole, который был выведен на орбиту ракетой-носителем Delta1V Heavy 24 сентября. Помимо него, только в 2022 году на «боевое дежурство» в космосе было отправлено еще 18 космических аппаратов. Это плюс к группировке в 300 аппаратов. К слову, Starlink Илона Маска располагает на орбите 3 131 станциями, каждая из которых потенциально может осуществлять разведывательные функции и передавать сведения абоненту.

Космические силы США (United States Space Force) в полноценном формате были созданы в конце августа 2019 года. До этого космической сферой в военном плане занимались 60 различных организаций, входящих в структуры Пентагона и разведки. В заявлении североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) говорится: «Соединенные Штаты рассматривают возможность пользования космическим пространством, как жизненно важным аспектом, касающимся национальных интересов. В соответствии с этим подходом США намерены отстаивать свои права, возможности и свободу действий в космическом пространстве. Они будут разубеждать и удерживать прочих от ущемления упомянутых прав и от развития средств, предназначенных для этой цели.

При необходимости соперникам будет отказано в возможности использовать космическое пространство, если они таким образом преследуют цели, враждебные национальным интересам США».

В США имеющиеся на вооружении противоспутниковые системы, такие как наземный комплекс GBMD и морской Aegis Ballistic Missile Defense System считают составной частью национальной системы противоракетной обороны (ПРО). При дальности стрельбы в 2-5 тыс. км эти системы способны уничтожать и спутники, что было продемонстрировано в 2008 году, когда ракета SM-3 успешно поразила спутник USA-193, вышедший на нерасчетную орбиту.

Россия также не афиширует разработки противоспутниковых систем, предпочитая относить их к разряду противоракетного вооружения. При этом с использованием своей новой системы ПРО А-235 «Нудоль» в ноябре 2021 года был сбит нерабочий спутник «Космос-1481». Ракета этой системы обладает дальностью стрельбы свыше 1,5 тыс. км. Стоит на вооружении ВС РФ и комплекс лазерного оружия «Пересвет». О его боевом применении ни разу не сообщалось.

«Чисто теоретически сбить спутники не представляет труда даже средствами ПВО большой дальности, - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт генерал-майор Владимир Попов.

- И у России, и у США такие возможности есть, но на нынешнем этапе это может выглядеть как борьба с ветряными мельницами в космосе. Сами по себе спутники военного назначения выполняют большей частью разведывательные миссии и не несут представляющих опасность вооружений. Это ведь не баллистические ракеты, противостоит которым противоракетная оборона. Опять же не исключена цепная реакция - спутник за спутник в ответ. У нас ведь тоже есть большое количество спутников различного назначения, обеспечивающих связь, ведущих геологическую разведку и прочее. То есть в большей степени может пострадать гражданская составляющая».


Виктор Сокирко

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