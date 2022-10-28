Киев копает обходной путь в НАТО

Помимо прав, у членов НАТО есть и обязанности. Украина создает НАТО без обязательств для себя.

В Киеве продолжили разработку альтернативы членству в НАТО. По некоторым параметрам она даже лучше, чем вступление в альянс. Переговоры об этом офис президента Украины провел с Вашингтоном, Лондоном и Парижем. Берлин от этой авантюры как будто уклонился. Формально речь идет о гарантиях безопасности для Украины, по сути – о военном конфликте с Россией.

Собеседниками главы офиса президента Украины Андрея Ермака были: с американской стороны – помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, с британской – советник премьера по национальной безопасности Тим Бэрроу, с французской – советник президента Эммануэль Бонн. Для США это высокий уровень представительства, для Британии и Франции – не очень, но показательнее всего, что Германия вообще не представлена, по крайней мере, на данном этапе.

Обсуждать они могли что угодно – сейчас этим людям есть, что обсудить. Так, за два дня до их беседы министр обороны РФ Сергей Шойгу звонил коллегам из этих же стран и некоторых других с предупреждением, что Киев готовит провокацию против России с использованием "технологий грязной бомбы". Примерно такой сейчас накал страстей.

Но в заявлении пресс-службы киевского офиса отдельно отмечено только то, что Ермак просил предоставить Киеву системы ПРО. Кроме того, "собеседники обсудили блок вопросов, связанных с выработкой гарантий безопасности для Украины, в развитие позиционного документа, который подготовила международная экспертная группа Ермака – Расмуссена".

Это важный побочный сюжет в истории противостояния вокруг Украины, которому политологи и журналисты уделяют мало внимания, хотя упомянутые "гарантии безопасности" призваны заменить Украине полноценное членство в НАТО и являются одним из условий прекращения конфликта со стороны Киева.

Чтобы расставить акценты, необходим небольшой, но теперь уже вполне исторический экскурс в те времена, когда между Москвой и Киевом вроде как шли мирные переговоры: сперва три раунда в Белоруссии, потом еще два в Стамбуле, один из которых прошел на уровне глав МИД – Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

После этого диалог был прерван. Как неоднократно подчеркивали в Москве, с украинской стороны. Толкователи обычно связывают это с давлением на Киев из Вашингтона и Лондона, но нельзя исключать и того, что украинцы изначально предполагали разведывательную миссию, цель которой – не попытка договориться, а попытка понять, каковы позиции противника и на что можно рассчитывать.

В любом случае на Смоленской площади оценивали эту попытку как результативную. А раздражение россиян от "слива" украинцев иллюстрировал тезис о том, что по некоторым вопросам сторонам почти удалось договориться, пусть даже по другим взаимопонимания не было.

Какие вопросы – одни, а какие – другие, прямо не уточнялось, но ситуация выглядит прозрачной. Украинцы отвергали любые уступки по границам – отказывались признать ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а Крым как территорию России. Для самой России это тогда уже было одним из принципиальных вопросов, так что результативность тех переговоров, можно сказать, перехваливают – в главном на них не продвинулись.

Зато вроде как продвинулись в другом – тоже важном и относительно конфликта основополагающем. Украинцы предварительно согласились на отказ от вступления в НАТО, возможно, даже на что-то, что связано с размещением инфраструктуры альянса, потребовав взамен "коллективные гарантии безопасности".

Собственно, президент Зеленский на фоне этих переговоров сам заявлял, что вопрос членства в НАТО потерял актуальность – в силу того, что НАТО Украине ничем не помогло, не защитило и отказывается "закрыть небо" (то есть отказывается от вооруженного противостояния с РФ в воздухе). Тогда же он упомянул "гарантии безопасности" как некую возможную альтернативу вступлению в альянс, которое, кстати говоря, прописано в украинской конституции в качестве цели.

Когда диалог иссяк, вопрос "гарантий" исчез из публичного пространства. И Киев опять попросил принять его в НАТО по "ускоренной процедуре".

Примечателен вот какой момент: после того, как в Запорожье, Херсонщине и республиках Донбасса прошли референдумы о присоединении к РФ, Зеленский демонстративно – с церемониалом, в прямом эфире, в присутствии спикера Верховной рады и министра обороны – подписал ту самую заявку на "ускоренное вступление" в НАТО. Это было странным даже для Зеленского, поскольку до того в Брюсселе на протяжении нескольких месяцев публично объясняли Украине и всему миру, что никакой "ускоренной процедуры" просто не существует и что сейчас вопрос присоединения Киева к альянсу на повестке дня не стоит.

Кстати, вопреки распространенному заблуждению, путь в НАТО не закрыт тем странам, которые не контролируют всей заявленной территории. Но тем, на территории которых происходит вооруженный конфликт, все-таки закрыт до тех пор, пока вооруженный конфликт не будет заморожен.

Несколько дней спустя всё тот же Ермак дежурно "зафиксировал прибыль": обращение Украины поддержали 11 стран альянса из 30. То есть ничего не изменилось, спектакль не подействовал.

Парадоксальный жест отчаянного упрямства со стороны Зеленского объясняется, надо думать, тем, что предназначался он для глаз руководства России. Президент Украины как бы давал понять, что прежние "предварительные договоренности" аннулированы.

То есть он на полном серьезе считал отказ от НАТО, куда Украину и так пока не берут, серьезной, исчерпывающей уступкой России. И кажется обиделся, раз аннулировал свой "компромисс" столь демонстративно.

На деле это был, разумеется, не компромисс, а уловка. Можно даже сказать, издевательство того типа, когда суть дела подменяют формальной стороной. Это было понятно по тем "гарантиям безопасности", проект которых ранее обнародовал Киев через Андрея Ермака.

Это произошло сразу после того, как Вооруженные силы России покинули населенные пункты в Харьковской области, включая город Изюм, который рассматривался военными экспертами как плацдарм для давления на последний и самый сложный рубеж обороны ВСУ в Донбассе – Славянско-Краматорскую агломерацию. С точки зрения Киева, этот "контрнаступ" стал для союзников на Западе давно ими запрашиваемым доказательством того, что многомиллиардная помощь ВСУ приносит результаты. На самой Украине он породил общественную эйфорию.

Таким образом, международный фон для того, чтобы "раскрыть карты", оказался для Киева весьма благоприятным, чем и воспользовалась власть, обнародовав свои "хотелки" по части гарантий безопасности. Сделал это всё тот же Ермак, а в украинских СМИ их тут же прозвали "киевским договором".

Если коротко, "хотелки" значительны. Для Украины это гораздо лучше, чем вступление в НАТО. Для России, соответственно, гораздо хуже, хотя в проекте она упоминается лишь однажды: "киевский договор" подразумевает, что его подписанты не снимут с РФ санкции до тех пор, пока она не "возместит ущерб".

К слову, Ермак, помимо прочего, известен такой фразой: "Наша задача – сделать так, чтобы отвечали не только нынешние поколения россиян, но и их дети и внуки. Россия заплатит за всё".

Что же касается общих принципов для будущих "гарантов киевского договора", не зависящих от того, кто именно покусился на безопасность Украины, они могли бы стать предметом зависти для многих государств мира.

По сути Киев хочет, чтобы сложившееся в моменте положение вещей стало законом об обеспечении обороноспособности Украины. Уже сейчас западные союзники поставляют в ВСУ оружие, осуществляют за украинцев разведку, обучают украинских военных, обещают инвестировать в украинский ВПК, но это все как бы милостыня, благотворительность, акт доброй воли. У Зеленского видят это обязательством, зафиксированным в международном договоре.

При этом в случае, если на Украину всё равно кто-нибудь нападет, "гаранты" в течение 24 часов должны собраться для "коллективных консультаций" и "принять решение об активации" неких "расширенных гарантий". А "расширенные обязательства" "гарантов" подразумевают использование "всех элементов их национальной и коллективной силы" для "отражения агрессии" против Украины.

Круг "гарантов" может быть сколь угодно широк – от Турции до Японии. НАТО не упоминается, хотя сам проект получил новое название – "проект группы Ермака – Расмуссена", а Расмуссен (Андерс Фог) это предыдущий генсек альянса. Под Украину собирают новое, специальное НАТО. Которое, повторимся, даже лучше, чем настоящее, где у стран-членов, помимо "бонусов", еще и обязательства есть.

Важно, что вступление Украины в альянс, если вдруг дойдет до дела, может заблокировать любой действующий член: Венгрия, Турция, Болгария, Германия, кто угодно. В ермаковской схеме те, кто не хочет, могут не участвовать: для помощи Украины всё равно объединится мощь и инфраструктура оставшейся части НАТО, просто без Венгрии, зато, допустим, с Японией.

Очевидная слабость этого плана – он завиральный.

"Гаранты" берут на себя обузу, лишаются свободы маневра, подвергают себя значительным рискам, подписываются на бессрочные финансовые обязательства, но не получают взамен ничего. Любой, кто навяжет такое влиятельным государствам, должен быть признан гением дипломатии.

Что еще важнее, в нынешних условиях утверждение "проекта группы Ермака – Расмуссена" и присоединение к числу "гарантов" по сути означает вступление в прямое военное противостояние с Россией. Потенциальные "гаранты" – это военная коалиция, повязанная договором с Украиной, как клятвой на крови.

Видимо, поэтому Германия отвалилась уже на этом этапе, но американцы, британцы и французы еще что-то обсуждают. Пока что их "добро" на такой проект выглядит невозможным вариантом – потому что Киев хочет в общем-то невозможного.

Но окончательное решение имеет критичную зависимость от расклада сил на карте и от движения фронтов. "Гарантии безопасности" как страховой контракт – с умирающими их не подписывают.

Следовательно, единственная абсолютная гарантия того, что Киев через эти "гарантии" не пролезет в НАТО окольной тропой и не обяжет страны альянса на войну с РФ (она же – ядерная война), это военное поражение украинской армии, продемонстрированное потенциальным "гарантам".

Продемонстрированное, разумеется, Россией. Больше-то некому.

Дмитрий Бавырин