Министры обороны занялись телефонной дипломатией

Шойгу убеждает коллег в серьезности «грязной атомной бомбы»

Двадцатые числа второго осеннего месяца отметились невиданной телефонной активностью министров обороны ряда стран, напрямую либо косвенно втянутых в конфликт на Украине. Только в период с 21 по 23 октября глава российского военного ведомства Сергей Шойгу провел пять разговоров по прямому проводу со своими коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции. Согласно официальным сообщениям пресс-службы МО РФ, Сергей Кужугетович не просто обсудил с ними тему ведущихся боевых действий, но и довел свою озабоченность о возможных провокациях со стороны Киева, связанных с применением так называемой «грязной атомной бомбы».

Сам министр пока не комментировал этих событий для СМИ, поэтому нам приходится ссылаться на другое высокопоставленное лицо – посла РФ в США. Анатолий Антонов предсказал дальнейшее ухудшение отношений Москвы и Вашингтона. «Никаких изменений в риторике Белого дома, Госдепартамента, в первую очередь Пентагона, не произошло. По-прежнему задача только одна: давить Россию, вводить новые санкции, разрушить Россию», – констатировал Анатолий Иванович. А сообщение пресс-службы МО РФ по итогам переговоров министра с французским коллегой Себастьяна Лекорню содержало утверждение, что ситуация на Украине «имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации».

Параллельно с этим российскими СМИ распространяется информация, со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине», что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом маломощного ядерного боеприпаса. Затем якобы последуют обвинения в адрес Российской армии о применении ею оружия массового поражения (ОМП) против украинских войск. Таким образом, будет дан старт мощной антироссийской кампании, нацеленной на полную изоляцию России. Сообщается, что Киев уже приступил к практической реализации плана, дав соответствующие распоряжения руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований. В процесс вовлечен и ряд предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса. Все нацелены на единую задачу – завершить изготовление «грязной бомбы», работы над которой якобы находятся на завершающей стадии.

Примечательно, что с главой Пентагона Ллойдом Остином Шойгу беседовал два раза, с интервалом в пару дней (21 и 23 октября). Они обсуждали «вопросы международной безопасности», речь также шла о специальной военной операции (СВО) на Украине. В перерыве Остин общался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. И, согласно официальному отчету, пообещал тому и впредь «оказывать поддержку и продолжать поставки военной помощи». Затем в Киев позвонили и другие иностранные коллеги Резникова. «Пообщался с министрами обороны Франции (Себастьяном Лекорню), Британии (Беном Уоллесом) и Турции (Хулуси Акаром). Коллеги проинформировали меня по поводу их переговоров с главой МО РФ», – написал он в социальных сетях.

В диалог вступил и глава МИДа Дмитрий Кулеба, сообщив во всеуслышание, что в распоряжении Украины «грязных бомб» не имеется. По его словам, Киев не будет приобретать этот вид оружия, поскольку сохраняет приверженность взятым на себя обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Украинские министры отвергли обвинения Москвы, заявив, что Украина «открыта для любой мониторинговой миссии».

На следующий день внешнеполитические ведомства Великобритании, США и Франции выпустили совместное заявление. Там говорится, что Лондон, Вашингтон и Париж не считают обоснованными предупреждения российской стороны, выражают поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Документ, в частности, содержит такие слова: «Ранее министры обороны трех наших стран говорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его запросу. Наши страны ясно дали понять, что отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории. Мы также отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России». Совместное заявление говорит и о намерении трех стран и далее «предоставлять военную и экономическую помощи Украине и украинцам, а также гуманитарное содействие».

Заметим, что четвертый участник переговоров со стороны блока НАТО – Турция к трехстороннему заявлению не присоединился. Вместо того военное ведомство страны выпустило собственное сообщение, подчеркнув что Хулуси Акар высказался за скорейшее прекращение огня и урегулирование конфликта мирным путем. Также говорится о том, что стороны обсуждали «двусторонние и региональные вопросы, связанные с обороной и безопасностью», и, «в частности, внимание обратили на ухудшение ситуации с безопасностью в регионе, необходимость принятия мер по недопущению провокаций».

Налицо совершенно иная тональность, чем у трех стран НАТО – обладателей ядерного оружия. В этой связи американские журналисты много внимания уделяют деталям того, как проходят беседы Остина и Шойгу. Обращается внимание на тот факт, что пресс-служба Пентагона освещает их крайне скупо, обычно предпочитая дежурные формулировки типа «главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине».

Первый диалог Остин–Шойгу прошел 13 мая по инициативе американской стороны. Причем та жаловалась на свои безуспешные попытки, начиная с февраля с.г., состыковать двух абонентов напрямую. Желание Пентагона наладить прямую связь с МО РФ объясняется фактическим прекращением общения между президентами США и России Джозефом Байденом и Владимиром Путиным. В ходе майского разговора Остин призывал к прекращению СВО, отметив при этом важность сохранения прямой связи между собой и Шойгу.

Остин второй раз позвонил Шойгу спустя более чем пять месяцев. Перед этим шеф Пентагона имел личную беседу с британским коллегой Беном Уоллесом, срочно прилетевшим в Вашингтон в особое время – накануне отставки премьер-министра Лиз Трасс. Переговоры прошли с глазу на глаз, в прессу никакие подробности не попали. Напомним, что британский министр обороны побывал в Москве за пару недель до начала СВО, удостоившись личной беседы с Шойгу.

Что стоит за фактом октябрьского возобновления «телефонной дипломатии» между министрами обороны? Возможно, на Западе действительно опасаются выхода горячего конфликта за пределы Украины, прямого столкновения ядерных сверхдержав. Другое объяснение – подготовка Москвы и Киева к генеральному сражению, для чего обе стороны проводят мобилизацию и всемерно наращивают силы на линии фронта. Начиная с 10 октября, Российская армия наносит систематическое огневое поражение инфраструктурным объектам Украины. Это привело к значительному ухудшению работы системы транспорта, констатирует издание 19Fortyfive. «Если сухопутный маршрут из Польши будет отрезан, у Украины практически не останется возможности вести военные действия более нескольких месяцев», – утверждает автор публикации подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Недостаточное материально-техническое снабжение приведет ВСУ к снарядному и топливному голоду, что, по словам Дэвиса, поставит Зеленского перед выбором: мирные переговоры или разгромное поражение. Это может подтолкнуть его к безрассудным поступкам, в том числе связанным с «грязной бомбой». Подобное развитие событий однозначно не подходит Москве, о чем Шойгу и сказал своим коллегам – министрам. Поэтому он и пообщался с теми, кто возглавляет военных профессионалов на Западе, в надежде, что такой путь им тоже не импонирует. Плохо, что в США и Западной Европе существует и иное мнение, особенно распространенное среди политиков. H