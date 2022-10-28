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ТАСС

Крейсер "Петр Великий" отработал в Баренцевом море взаимодействие с авиацией

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Ракетный крейсер "Петр Великий".
Ракетный крейсер "Петр Великий".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

В учениях задействовали противолодочный самолет Ил-38 и вертолеты Ка-27

ТАСС, 27 октября. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" провел в Баренцевом море учения во взаимодействии с самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северного флота.

"Была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля в различных режимах работы по обнаружению и сопровождению воздушных целей. Роль воздушной цели выполнял противолодочный самолет Ил-38. Затем экипаж отработал взаимодействие с палубными противолодочными вертолетами Ка-27 по поиску подводных лодок условного противника", - проинформировали на флоте.

Кроме того, были отработаны задачи по посадке вертолета на палубу корабля. Ранее экипаж крейсера провел корабельное учение по противолодочной обороне.

Крейсер "Петр Великий" - самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль, оснащенный ядерной энергетической установкой. Предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. 

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Ил-38
Ка-27
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