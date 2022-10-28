Крейсер "Петр Великий" отработал в Баренцевом море взаимодействие с авиацией

В учениях задействовали противолодочный самолет Ил-38 и вертолеты Ка-27

ТАСС, 27 октября. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" провел в Баренцевом море учения во взаимодействии с самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северного флота.

"Была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля в различных режимах работы по обнаружению и сопровождению воздушных целей. Роль воздушной цели выполнял противолодочный самолет Ил-38. Затем экипаж отработал взаимодействие с палубными противолодочными вертолетами Ка-27 по поиску подводных лодок условного противника", - проинформировали на флоте.

Кроме того, были отработаны задачи по посадке вертолета на палубу корабля. Ранее экипаж крейсера провел корабельное учение по противолодочной обороне.

Крейсер "Петр Великий" - самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль, оснащенный ядерной энергетической установкой. Предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.