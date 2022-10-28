«Грязная бомба»: реальность или пустая угроза

Минобороны РФ считает, что Киев готовит провокацию с целью обвинить Москву

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 24 октября провел брифинг по угрозам радиационной безопасности. Присутствующие на брифинге иностранные военные атташе были проинформированы о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой».

ФАКТЫ И АРГУМЕНТЫ МИНОБОРОНЫ РФ

Генерал Кириллов заявил, что Россия располагает информацией о планировании киевскими властями провокации, связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса.

Целью этой акции является обвинение Москвы в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и запуск масштабной антироссийской кампании, нацеленной на дискредитацию России.

Генерал напомнил, что 19 февраля 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении восстановить ядерный статус своей страны. Кириллов также отметил, что за время проведения специальной военной операции Зеленский не раз призывал страны НАТО нанести удар по РФ. Зеленский так выразил свои пожелания: «Что должно делать НАТО? Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России». А 22 октября украинский президент призвал Запад ударить по Кремлю, если Россия нанесет удары по «центру принятия решений» на улице Банковой, где расположен офис президента Украины.

Кириллов напомнил о вероятности осложнения радиационной обстановки вокруг Запорожской АЭС, самой большой в Европе. С 24 февраля по настоящее время территория Запорожской АЭС подверглась 39 огневым ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ); 10 из них были проведены с применением беспилотников, а 29 – с использованием артиллерийских систем.

Поначалу, заметил Кириллов, обстрелы станции не вызывали опасения у Запада, так как, по заключению американских экспертов, риск распространения радиации при попадании артиллерийских снарядов в контейнеры отработанного ядерного топлива незначителен, а ядерные реакторы способны выдержать даже падение самолета. Но проведенный специалистами МО РФ прогноз развития радиационной обстановки, подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ распространится практически на всю Европу.

Кроме того, подчеркнул генерал, ВСУ не оставляют попыток захватить АЭС. 1, 15, 30 сентября и 17 октября спецподразделения ВСУ пытались высадить десант через Каховское водохранилище и взять АЭС под свой контроль.

По имеющимся данным, две организации Украины имеют поручения по созданию «грязной бомбы». Работы находятся на завершающей стадии. Кроме того, Россия располагает сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеются производственная база и научный потенциал.

На Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы». Три действующие АЭС – Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская – имеют девять бассейнов для выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тыс. т обогащенного до 1,5% оксида урана.

На выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС находятся содержащие уран-238 отработавшие тепловыделяющие сборки в количестве более 22 тыс. штук, а также продукты, связанные с эксплуатацией урана-235 и плутония-239, являющихся основой ядерного заряда.

На предприятии по переработке радиоактивных отходов «Вектор» на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов «Буряковка», «Подлесный» и «Россоха» может разместиться более 50 тыс. куб. м радиоактивных отходов, которые также могут быть использованы для создания «грязных бомб».

Кроме того, Восточный горно-обогатительный комбинат ведет добычу урановой руды с мощностью до 1 тыс. т в год. В состав комбината входят три шахты по добыче урановой руды. Две из них, «Ингульская» и «Смолинская», работают, а шахта «Новоконстантиновская» строится.

Украинский президент Зеленский привык получать от своих западных партнеров все, что ни попросит. Фото Reuters

На Украине имеется развитая научная база для ядерных исследований. В нее входят Харьковский физико-технический институт (ХФТИ) и Институт ядерных исследований (ИЯИ) при Национальной академии наук в Киеве. Ученые ХФТИ принимали участие в ядерной программе СССР. Здесь до сих пор функционируют экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки «Ураган». В ИЯИ на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов.

Кириллов рассказал, что «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях.

В качестве радиоактивного вещества может использоваться оксид урана, входящий в состав отработавших тепловыделяющих элементов, находящихся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки АЭС.

По планам Киева, подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением России в применении тактического ядерного оружия.

Таким образом, заявил генерал, у Украины имеется мотив для применения «грязной бомбы», а также научный, технический и производственный потенциалы для ее создания. В результате проведения провокации с применением «грязной бомбы» Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев и выставить РФ как ядерного террориста.

Минобороны РФ организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. В готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения приведены все силы и средства, заключил Игорь Кириллов.

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПОЗИЦИИ

Запад однозначно отрицает все предупреждения России о подготовки провокации со стороны Украины с использованием «грязной бомбы». Пресс-служба Госдепартамента США опубликовала на своем сайте совместное заявление Вашингтона, Парижа и Лондона. В нем говорится:

«Мы, министры иностранных дел Франции, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России. Мы по-прежнему привержены продолжению поддержки усилий Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется.

Ранее министры обороны каждой из наших стран поговорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории. Мир раскусит любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации. Мы отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России».

Яснее позицию лидеров Запада по отношению к России выразить трудно.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже негативно высказался о заявлении России, которая предупредила о намерении Украины использовать «грязную бомбу». Он считает, что подобная акция может привести к эскалации конфликта.

По итогам беседы с министрами обороны США и Великобритании Столтенберг написал в Twitter: «Поговорил с главой Пентагона и министром обороны Великобритании о ложном заявлении России о том, что Украина готовится использовать «грязную бомбу» на собственной территории. Союзники отвергают это утверждение. Россия не должна использовать это как предлог для эскалации. Мы остаемся твердыми в нашей поддержке Украины».

На фоне сообщений о готовящейся на Украине провокации с пользованием «грязной бомбы» Организация Объединенных Наций призывает стороны избегать шагов, которые могут вести к просчету или эскалации. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил: «Мы в курсе сообщений в прессе. У нас нет возможности узнать, так это или не так. Наша позиция в этом вопросе и по многим другим – все стороны должны избегать любых действий, которые могут привести к просчету и эскалации уже разрушительного конфликта».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»