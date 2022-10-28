Пара «ирисов» Киев не прикроют

Для создания эффективной ПВО украинской столицы нужны время и средства

Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов по энергетическим объектам и системе военного управления Украины. Высокая интенсивность отмечалась 10–12 и 21–22 октября в ответ на подрыв Керченского моста, устроенного украинскими спецслужбами.

На ежедневном брифинге МО РФ 23 октября журналистам сообщили: «В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины, все цели поражены».

Что могут противопоставить Вооруженные силы Украины (ВСУ) российским средствам воздушного нападения? Особенно болезненными для украинской стороны оказались удары крылатыми ракетами различных видов базирования и барражирующими боеприпасами. Они наносились по многим объектам по всей стране, в том числе и расположенным в столице государства – г. Киеве. В этой связи возникли вполне обоснованные вопросы об эффективности сил и средств противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированных на прикрытии этого крупного административно-политического центра, пунктов высших звеньев государственного и военного управления, важнейших объектов экономики украинского государства.

В советские времена Киев прикрывала 96-я зенитная ракетная бригада (зрбр) с командным пунктом в поселке Калиновка. На ее оснащении в 1960–1970 годы находились две группы зенитных ракетных дивизионов (зрдн) С-200, до восьми зрдн С-75, до шести зрдн С-125. В середине 1980-х годов бригада получила две группы зенитных ракетных дивизионов С-300. Командный пункт 96-й зрбр был оснащен автоматизированной системой управления (АСУ) «Сенеж», а затем «Байкал».

Возникает вполне естественный вопрос – много это или мало? Для Украины в те времена это было очень много. К примеру, на прикрытии родины президента Владимира Зеленского – г. Кривой Рог в те времена был размещен 613-й зенитный ракетный полк в составе всего двух зрдн С-75.

В то же время, если сравнивать площадь г. Киева (839 кв. км) и площадь Москвы в пределах МКАД (около 900 кв. км), на выходе получаются вполне сопоставимые величины. Однако прикрытие столицы России от средств воздушного нападения вероятного противника обеспечивает далеко не одна зенитная ракетная бригада. Москву защищает целая армия – 1-я Ордена Ленина армия противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения (А ПВО/ПРО ОН). Другими словами, оперативное объединение в составе Воздушно-космических сил (ВКС).

В боевом составе 1-й А ПВО/ПРО ОН три дивизии: 4-я дивизия ПВО (город Долгопрудный), 5-я дивизия ПВО (деревняПетровское) и 9-я дивизия ПРО (поселок Софрино). В 4-й дивизии ПВО – четыре зенитных ракетных полка (93-й, 210-й, 584-й и 612-й зрп). В каждом из полков – по три зрдн С-400 «Триумф» или С-300ПМ (в некоторых – по два). В 5-й дивизии ПВО – тоже четыре зенитных ракетных полка (549-й, 606-й, 614-й и 629-й зрп) аналогичного состава. Кроме того, 1-я А ПВО/ПРО ОН имеет на своем оснащении зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С», и стартовая позиция любого из дивизионов прикрывается этим комплексом.

По сравнению с 1-й А ПВО/ПРО ОН 96-я Киевская зенитная ракетная бригада (а она сохранилась в составе Воздушных сил Украины) в составе трех зенитных ракетных дивизионов С-300ПС (по данным из открытых источников) выглядит достаточно бледно.

Вместе с тем на фоне ударов крылатыми ракетами и барражирующими боеприпасами по Киеву ряд стран НАТО и СШа заявили о готовности усилить противовоздушную оборону столицы Украины. В частности, Германия передала ВСУ зенитную ракетную батарею ЗРК IRIS-T (в 2023 году планируется передать еще три батареи). США поставят две батареи ЗРК NASAMS. А министр обороны Франции Себастьен Лекорню объявил о передаче Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Crotale. Кроме того, официальный Рим высказался о готовности передать ВСУ зенитные системы Aspide, снимаемые с вооружения Итальянской армии.

Если о IRIS-T и NASAMS говорилось уже сравнительно много, то разговоры о поставках французских ЗРК Crotale возникли буквально на днях. Crotale представляет зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне малых и предельно малых высот. Может использоваться как для ПВО важных административно-политических центров, пунктов высших звеньев управления, стартовых позиций ракетных комплексов сухопутных войск, так и для непосредственного прикрытия боевых порядков войск.

ЗРК Crotale разработан французской фирмой «Thomson-CSF/Matra» и существует в двух вариантах базирования: подвижном наземном и корабельном варианте. Комплекс принят на вооружение Франции, Финляндии, Греции, Нидерландов и ряда других стран. С момента создания неоднократно модернизировался. Отдельная ветвь развития – в Китае, где местная промышленность освоила нелицензионный выпуск подобной системы. Максимальная дальность стрельбы Crotale – 10 км, а максимальная высота поражаемых целей – 6 км. Данные, заметим, не выдающиеся.

На этом фоне возникает вполне естественный вопрос: можно ли решить вопрос эффективной противовоздушной обороны хотя бы столицы Украины подобными поставками зенитного ракетного вооружения? А если нельзя – то сколько дивизионов/батарей необходимо для выполнения этой задачи?

Ответы на подобные вопросы обычно даются по результатам достаточно сложного математического моделирования, выполняемого научно-исследовательскими организациями. Но кое-что можно посчитать, что называется, и на пальцах. Здесь автору поможет тот факт, что в свое время он был старшим офицером Штаба зенитных ракетных войск ПВО СССР.

В первую очередь оборону г. Киева надо обеспечить от ударов крылатых ракет. Если крылатая ракета морского (либо воздушного) базирования осуществляет полет на высоте 60–100 м, то обычно ее обнаружение происходит на дальности чуть более 20 км (вне зависимости от типа и мощности радиолокатора). А встреча зенитной управляемой ракеты с целью в этом случае обычно происходит на дальности 11–13 км.

Словом, чтобы создать сплошную зону поражения для уничтожения средств воздушного нападения этого типа на высотах 60–100 м, интервалы между зенитными ракетными дивизионами/батареями (причем вне зависимости от типа системы) на местности не должны превышать 20 км.

С учетом периметра г. Киева получаем примерно 14 зенитных ракетных подразделений. Но это без столь необходимого в таких случаях эшелонирования зенитной ракетной обороны. Помимо всего прочего состав группировки должен быть смешанным – то есть включать ЗРК/ЗРС разных типов, с перекрытием всего частотного диапазона – от миллиметров до сантиметров. Плюс необходимо иметь оптические каналы визирования.

В результате (опять-таки заметим: расчеты производим только на пальцах) на выходе получаем не менее 20 зенитных ракетных дивизионов средней и большой дальности. А их самих еще надо прикрыть батареями ракетно-пушечных комплексов или хотя бы скорострельными пушками. Получается, что для прикрытия Киева необходима группировка зенитных ракетных войск, в целом сравнимая с боевым составом 1-й А ПВО/ПРО ОН ВКС России.

При этом надо не забыть про систему радиолокационной разведки и автоматизированную систему управления (АСУ ПВО). Без этих двух компонентов зенитные ракетные подразделения никогда не покажут изначально заложенную в них эффективность стрельбы по воздушному противнику. Ориентировочная стоимость подобной системы – сотни миллиардов долларов.

Один IRIS-T, два NASAMS и несколько Crotale вкупе с Aspide, разумеется, некоторым образом повысят возможности противовоздушной обороны ВСУ. Но чтобы решить проблему в целом, нужны годы работы и, без всякого преувеличения, гигантские ресурсы.

И это еще без учета перспективных средств борьбы с барражирующими боеприпасами, без которых говорить об эффективной системе прикрытия крупных административно-политических центров в современных условиях не приходится. Попытки использования самолетов-истребителей и их штатного вооружения (ракеты семейства Р-27 и Р-73 класса «воздух-воздух», 30-мм встроенных пушек) для борьбы с крылатыми ракетами и барражирующими боеприпасами являются вынужденной мерой и редко когда на практике оказываются успешными. При этом экипажи Су-27 и МиГ-29 ВВС Украины, решающие подобные задачи, порой сами становятся жертвой истребительной авиации ВКС России.

Опыт вооруженных конфликтов подсказывает: крепкая система ПВО страны не может быть построена только лишь из наземных компонентов. Нужны еще истребители-перехватчики, самолеты радиолокационной разведки, наблюдения и управления. Большинство самолетов, входивщих в состав ВВС Украины по состоянию на февраль 2022 года, потеряно в ходе боевых действий. Сегодня фиксируются лишь единичные полеты чудом уцелевших истребителей Су-27 и МиГ-29.

Вопрос нехватки авиатехники пытаются решать путем поставок самолетов советского происхождения из наличия армий восточноевропейских стран НАТО, а также выкупа им подобных у развивающихся стран. Речь в первую очередь идет о легких истребителях МиГ-29, поскольку те широко экспортировались. Здесь возникает еще один нюанс. Западные системы ПВО выполнены по стандартам НАТО. А «МиГи» проектировались и строились в СССР на соответствие иным требованиям. Поэтому требуется время и средства, чтобы «научить» поставленные ВСУ зенитные ракетные комплексы отличать украинские самолеты от однотипных ВКС России. В противном случае летчикам ВВС Украины лучше вообще не подниматься в воздух, поскольку западные системы примут их за противника и уничтожат «дружественным огнем». Интегрировать IRIS-T, NASAMS, Crotale и Aspide в существующие АСУ ПВО технически сложно и практически нецелесообразно ввиду морального старения разработок советского периода, а также того факта, что некоторое их число пришло в негодность либо было выбито в ходе боевых действий.

Согласно германской фирме Hensoldt, ею в комплекте с ЗРК IRIS-T SLM на Украину поставлена многофункциональный радиолокатор TRML-4D, еще три такие готовятся к отправке по субподрядному контракту с Diehl Defence стоимостью «десятки миллионов евро». Слишком мало и очень дорого!

Для создания эффективной ПВО украинской столицы требуется много времени и средств, а ни того, ни другого у Киева нет.

Михаил Ходаренок

Михаил Михайлович Ходаренок – журналист.