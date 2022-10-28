На Украину доставлена первая британская машина разминирования Armtac 400

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям получила на вооружение первую машину для разминирования Armtac 400 производства британской компании Armtrac Ltd. Как заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, технику купили на собранные в рамках программы поддержки Украины UNITED24 средства.

Стоимость техники составила 18 млн. гривен, такой суммы у режима Зеленского не нашлось, поэтому собирали на нее всей Украиной. Теперь "Укрпочта" выпустила специальную марку, средства от реализации которой будут потрачены на вторую аналогичную машину. У Киева снова денег нет. Первую машину уже доставили на Украину и переместили в Харьковскую область, где она выполняет разминирование территорий.

Как сообщается, машина разминирования Armtrac 400 является самой крупной в линейке средств разминирования британской компании Armtrac Ltd. Машина оборудуется 3-х метровых роторным культиватором, который вспахивает землю на глубину до 55 см и выдерживает подрыв противотанковых мин, эквивалентных 10 кг тротила. По заявлению разработчиков, умелый оператор комплекса за час может очистить более 2,4 тысячи квадратных метров.

Комплекс может управляться оператором из бронированной кабины, оборудованной звукоизоляцией и кондиционером, или с пульта дистанционного управления, находясь от комплекса на расстоянии до 800 метров. Кабина крепится на специальной подвеске, поглощающей удары, также можно регулировать высоту нахождения оператора.

Машина Armtrac 400 закуплена армиями Египта и США. Компания Armtrac Ltd выпускает линейку бронированных машин разминирования из шести моделей, включая одного робота.