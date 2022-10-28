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ТАСС

В Молдавии прокомментировали инициативу Зеленского о деоккупации Приднестровья

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Военнослужащие Национальной армии Молдавии
Военнослужащие Национальной армии Молдавии.
Источник изображения: Мирослав Ротарь/РИА "Новости"

По мнению лидера молдавской партии "Шор" Илана Шора, предложение президента Украины втягивает страну в конфликт

КИШИНЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Предложение президента Украины Владимира Зеленского создать международную площадку для "деоккупации" Приднестровья втягивает Молдавию в конфликт. Об этом заявил в четверг лидер партии "Шор" Илан Шор в видеообращении к протестующим сторонникам в Кишиневе.

"Я неоднократно говорил, что нынешняя власть в лице президента Майи Санду хочет любой ценой втянуть Молдавию в войну. Еще одним свидетельством, подтверждающим это, является предложение Украины создать так называемую платформу для деоккупации Приднестровья. На практике эта платформа означает ввод войск на территорию Приднестровья, а там находится самый крупный склад боеприпасов в Европе. Как вы понимаете, вряд ли одна из конфликтующих сторон допустит переход такого склада к другой стороне и наверняка нанесет удар. В Молдавии появится кровь, смерть, гробы и война", - сказал Шор.

Он раскритиковал Санду, которая являясь лидером нейтрального государства оставила без внимания предложение Зеленского создать аналогичные "Крымской платформе" международные площадки для "деоккупации" и других территорий, в том числе Приднестровья и Абхазии.

Шор призвал сторонников выйти в ближайшее воскресенье на очередной массовый митинг, чтобы потребовать от властей Молдавии сохранить мир в регионе и не допустить втягивания страны в конфликт на Украине.

Акции протеста начались в Молдавии летом и проходили в разных регионах страны. Их участники обвиняют правительство в неспособности справиться с экономическим кризисом. Власти также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и давление на оппозицию, лидеров которой арестовывают. Оппозиция также обеспокоена милитаристскими заявлениями руководства страны.

Полиция 16 октября силой разогнала палаточный городок, который находился в сквере между зданиями парламента и администрацией президента с 17 сентября. Большинство оппозиционных партий обвинили проевропейские власти в нарушении закона и диктатуре. Президента страны и правительство за эти решения подвергли критике и западные правозащитники. 

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