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ТАСС

Белый дом не может подтвердить вербовку афганских спецназовцев для участия в СВО

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Солдаты афганской армии
Солдаты афганской армии.
Источник изображения: warspot.ru

Журнал Foreign Policy со ссылкой на источники ранее сообщил, что Россия якобы пытается привлечь военнослужащих бывшей афганской армии для участия в конфликте на Украине

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Белый дом не может подтвердить сообщения о вербовке бывших афганских спецназовцев Россией с целью задействовать их в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я видел эти сообщения. У меня нет какой-либо информации, которая бы их подтвердила или скорректировала. Так что я не могу подтвердить эти сообщения", - сказал он.

Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщил, что Россия якобы пытается привлечь военнослужащих бывшей афганской армии для участия в конфликте на Украине. 

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Россия
США
Украина
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