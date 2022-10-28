Кто теперь командует на Черном море

Смена флотского руководства совпала с расширением круга решаемых задач

Объекты Черноморского флота (ЧФ) в Крыму широко используются для подготовки резервистов, призванных в армию по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. Занятия с мобилизованными гражданами проходят на нескольких полигонах и считаются приоритетным направлением в деятельности черноморцев наряду с выполнением ими задач в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее в этом месяце полигон Опук проинспектировала специальная комиссия из представителей командования флота. В ее состав также входил заместитель военного прокурора полковник юстиции Сергей Жаднов, который лично провел прием мобилизованных граждан. Комиссия проверила организацию быта мобилизованных граждан, в том числе условия их проживания и питания. Отмечена хорошая работа инструкторов полигона по организации и проведению занятий по медицинской, огневой и тактической подготовке.

Среди военачальников, посетивших полигон Опук, оказался и новый командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов. Он ознакомился с ходом подготовки резервистов и проведения боевого слаживания подразделений. Об этом журналистам сообщил отдел информационного обеспечения Южного военного округа.

Это одна из первых инспекционных поездок Виктора Николаевича в новой должности. Торжественная церемония передачи штандарта командующего Черноморским флотом прошла 7 октября под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Традиционно она проводилась в штабе ЧФ, расположенном в городе-герое Севастополе. В церемонии приняли участие заместители командующего флотом, начальники управлений и служб штаба ЧФ. Был зачитан Указ президента РФ от 14 сентября № 638 о том, что адмиралы Игорь Осипов и Виктор Соколов освобождены от прежних должностей. Первый соответственно от обязанностей командующего Черноморским флотом, а его преемник – от руководства Военно-морской академией имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.

Главнокомандующий ВМФ принял штандарт из рук Осипова и передал его Соколову. Новый командующий ЧФ поклялся приложить все свои знания и опыт для повышения боеготовности флота. «Горжусь назначением на славный старейший флот ВМФ, – сказал Виктор Соколов. – Обязуюсь, клянусь приложить все свои знания, опыт, силы на повышение боеготовности сил и войск Черноморского флота, быть продолжателем славных традиций и побед нашей известнейшей школы моряков-черноморцев».

Так закончилась интрига с выбором нового командующего ЧФ. Напомним, что еще в августе ряд СМИ сообщили о том, что вместо Осипова флотом стал руководить Соколов. При этом в информации на новостных лентах содержался ряд неточностей и противоречий. Так, например, 17 августа агентство РИА Новости Крым сообщило, что нового командующего представили членам военного совета ЧФ в Севастополе (мероприятие носило закрытый характер) и что он принимает дела у своего предшественника.

Вскоре за этим последовали развернутые статьи в ряде периодических изданий, авторы которых пытались выяснить, сняли Осипова или нет? Согласно тону и содержанию соответствующих статей, вокруг кресла командующего ЧФ шла некая непонятная активность. Отмечалось, что Осипов занимал эту должность с мая 2019 года. Если сообщения о смене командующего найдут подтверждение, он войдет в историю как первый российский военачальник, отстраненный от должности в ходе СВО.

Реагируя на публикации в СМИ, в пресс-службе ЧФ призвали «не верить сплетням» о смене командующего. Несмотря на такую рекомендацию, журналисты продолжали ставить вопросы («да кто же тогда командует флотом?!»), не находя искомых ответов от официальных инстанций. По сарафанному радио поползли всевозможные слухи.

Позже выяснилось, что 10 августа 2022 года министр обороны России своим приказом назначил Соколова временно исполняющим обязанности командующего ЧФ. В таком качестве он и был представлен Военному совету в Севастополе. Об этом и следовало бы сообщить соответствующей пресс-службе, прекратив в СМИ всякого рода домыслы.

Полностью прояснил ситуацию лишь указ президента РФ, зачитанный присутствующим на вышеупомянутом мероприятии 7 октября. Новый командующий на 11 лет старше своего предшественника, имеет богатый опыт службы на двух самых мощных и сильных стратегических флотах России, награжден четырьмя орденами. За прошедшее время вник в обстановку, познакомился с основными объединениями, соединениями и частями Черноморского флота, руководством Севастополя и Республики Крым.

Виктор Соколов провел учебно-методический сбор с лейтенантами – выпускниками высших военных учебных заведений 2022 года из числа тех, кто прибыл для прохождения службы на ЧФ. Это знаковое мероприятие, ибо лейтенанты – будущее флота, от их становления во многом зависит его боеготовность.

Поздравив собравшихся в Доме офицеров флота молодых офицеров с назначением на должности, Соколов дал им ряд советов и рекомендаций, основанных на собственном богатом опыте службы. По словам вице-адмирала, успех на военном поприще прежде всего завоевывается упорным трудом, самоподготовкой, постоянным расширением теоретических знаний, ответственной работой с личным составом. Он заверил молодых лейтенантов, что при условии качественного выполнения должностных обязанностей заботы о вверенном личном составе и заведовании служебный успех не заставит себя ждать. И в то же время предупредил, что легкой жизни офицерская молодежь на флоте не обретет.

Фрегат «Адмирал Григорович» – один из самых грозных кораблей Черноморского флота. Фото автора

«Впереди у вас трудная, но интересная служба. Не запомнится ничего, если она будет гладкая, на паркете, как говорят на флоте. Запоминаются друзья, командиры, подчиненные, дальние походы, стрельбы и учения», – отметил вице-адмирал. Далее Соколов рассказал лейтенантам о славных страницах истории Черноморского флота. Он подчеркнул, что основные свои победы российские моряки одержали на Черном и Средиземном морях.

В настоящее время флот продолжает активно развиваться. В соответствии с планом по оснащению соединений и частей ВМФ России, в этом году черноморцы получат нескольких десятков новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. В их числе более 10 кораблей и судов обеспечения, новые самолеты и вертолеты, а также ряд других образцов вооружения, военной и специальной техники.

Рассказывая о перспективах развития и значения ЧФ для обеспечения стабильности и безопасности южных рубежей нашей страны, командующий флотом особо обратил внимание молодых офицеров на сложившуюся военно-политическую обстановку в операционной зоне ЧФ. В настоящее время она обусловлена проведением спецоперации.

«Вооруженный конфликт Российской Федерации и Украины ведется с широким вовлечением США и стран блока НАТО, которые принимают опосредованное участие в боевых действиях, оказывают широкомасштабную военно-техническую, экономическую и политическую помощь, военно-политическую поддержку киевскому режиму», – сказал Соколов.

Боевые действия начались 24 февраля с.г. С первого дня ЧФ принимает самое активное участие в СВО. Он ведет разведку и занимается обеспечением благоприятного оперативного режима для наших войск, поражением критически важных объектов, отражением средств воздушного нападения противника – авиационных и ракетных ударов, налетов беспилотной авиации.

Черноморцы ведут поиск и предупреждение прорывов вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), обеспечивают оборону Керченского транспортного перехода, поражение сил противника берегового базирования, выполняют мероприятия по обеспечению безопасности Крымского полуострова. Весь этот комплекс задач выполняется военнослужащими ЧФ ежедневно.

Как сообщил командующий, за период участия в СВО корабли, подводные лодки и береговые ракетные комплексы ЧФ нанесли удары по более чем 150 критически важным объектам военной инфраструктуры противника. Произведено свыше 400 пусков крылатых ракет, в том числе из числа входящих в комплекс «Калибр». Высокоточным оружием большой дальности флот нанес большой урон живой силе, вооружению и военной технике противника. Выведены из строя аэродромные сети, командные пункты, заводы по производству вооружения. Морская авиация ЧФ провела свыше 4 тыс. боевых вылетов, в ходе которых летчики провели 31 воздушный бой, выполнили авиационные удары и решали иные задачи. Всего силами флота в ходе ведения боевых действий уничтожены 21 корабль и катер, 6 самолетов и вертолетов, 47 беспилотных летательных аппаратов, захвачены 13 кораблей и судов.

Силами Новороссийской военно-морской базы разминирован порт Мариуполь и прибрежная полоса близ города. При этом уничтожены 7 якорных и 78 донных мин, проведено обследование 18 причалов и 20 кораблей, стоящих в порту. Только в период с 11 мая по 30 июля спасателями ЧФ подняты 13 затонувших объектов суммарным водоизмещением почти 7200 т. Проведено 1800 часов водолазных работ под водой.

К настоящему времени все эти показатели выросли, некоторые – значительно, и продолжают прирастать с каждым днем.

«Как видите, Черноморский флот в ходе участия в специальной военной операции решает поставленные задачи. Всем специалистам-выпускникам интересной работы хватит», – подчеркнул Виктор Соколов. И заметил, что весь опыт, накопленный военнослужащими в ходе СВО, пригодится молодым офицерам в дальнейшей службе. Поэтому надо его внимательно изучать под руководством командиров и начальников.

Принявшие участие в сборе заместители командующего флотом, начальники управлений и служб флота, а также военный прокурор ЧФ в ходе выступлений рассказали молодым офицерам о различных аспектах прохождения военной службы на флоте. Так, были рассмотрены ряд практических финансово-экономических вопросов, элементы организации военно-политической работы (ВПР) с личным составом, в том числе основные направления усилий ВПР в ходе СВО, доведен порядок обеспечения имущественным довольствием.

Особое внимание было уделено вопросам профилактики правонарушений и работе по обеспечению законности и правопорядка. По итогам проведенной работы первых месяцев начальниками органов военного управления, специалистами флота, командирами объединений, соединений и частей отмечены с лучшей стороны ряд молодых офицеров и их наставников. Этому способствовала высокая организаторская работа непосредственных командиров и специалистов-наставников, закрепленных за прибывшими офицерами-выпускниками для оказания помощи в их становлении. Приказом командующего флотом за высокий уровень специальной подготовки, личную дисциплинированность и достигнутые успехи, проявленные при вступлении в должность, грамотами были награждены 10 молодых офицеров.

«Всех вас мы с нетерпением ждали, теперь вы стали полноправными членами нашего большого коллектива. С этого года вы – офицеры Краснознаменного Черноморского флота, черноморцы. С достоинством несите по жизни звание моряка-черноморца, успехов вам в службе», – напутствовал участников сбора командующий флотом.

Владимир Пасякин

Владимир Михайлович Пасякин – капитан 1 ранга в отставке.