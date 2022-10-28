Маленькие атомные грибочки

Первые советские ядерные заряды едва вмещались в бомбардировщик (макет на выставке «Армия-2022»). А теперь они умещаются в снаряд калибра 122 мм. Фото Владимира Карнозова.

Как за океаном планируют локальную ядерную войну

Что произошло 6 августа 1945 года? И что – 25 мая 1953 года? На первый вопрос верно ответит не менее половины взрослого населения России. А на второй – дай бог человек 100.

Между тем это две равноценные вехи мировой истории. 6 августа 1945-го американцы впервые применили стратегическое ядерное оружие, сбросив с 10-километровой высоты 20-килотонную ядерную бомбу на Хиросиму. А 25 мая 1953-го на пустынном плато в штате Невада впервые в истории 280-мм пушка М.65 выстрелила ядерным зарядом.

Первым ядерным артиллерийским снарядом, поступившим на вооружение армии США, стал 280-мм снаряд Т-124. Вес его составлял 364,2 кг, длина – 4,9 калибра, дальность – 24 км. Снаряд комплектовался ядерным зарядом W-9 мощностью 15 кт. Устройство W-9 производилось с апреля 1952-го по ноябрь 1953 года. Всего было выпущено 80 штук. Снаряд Т-124 сняли с вооружения в мае 1957 года.

Разница в мощности всего 5 кт, но «Малыш», сброшенный на Хиросиму – стратегическое оружие, способное уничтожить целый город. А снаряд Т-124 при удачном попадании мог уничтожить наступающий батальон мотопехоты или одну-две роты, засевшие в укрепрайоне.

Испытание первой советской ядерной бомбы 29 августа 1949 года вызвало шок в США и Европе. А через четыре года была испытана и первая советская водородная бомба. Первое время американские политики и генералы утешались тем, что у СССР нет средств доставки ядерного оружия в США, а у американцев есть тяжелые стратегические бомбардировщики, базирующиеся по периметру Советского Союза.

Действительно, носитель первых советских ядерных бомб бомбардировщик Ту-4 (аналог американского Б-29) теоретически не мог бомбить США. Но во льдах и на островах Северного Ледовитого океана были устроены аэродромы подскока. Ту-4 мог cесть, дозаправиться и долететь до городов США «в один конец». Поэтому уже в 1950-х годах здравомыслящие генералы и политики поняли, что тотальная ядерная война бессмысленна.

Постепенно в Англии и США сформировалась теория «ограниченной ядерной войны», изложенная в брошюре «On Limiting Atomic War» («Об ограничении атомной войны»), написанной в 1956 году контр-адмиралом Энтони Баззардом, профессором Патриком Блэкеттом, членом парламента Денисом Хили и Ричардом Гулд-Адамсом.

Власти США рассматривали два варианта локальной ядерной войны. Это война в отдельной стране третьего мира и ядерная война на театре военных действий. Под «театром» американские стратеги подразумевали большую территорию, например, Западную и Центральную Европу либо Китай с Индокитаем и Кореей.

Важнейшим условием предотвращения перерастания войны во всеобщую ядерную считалось применение ядерного оружия только в зоне боевых действий и только по военным объектам. Согласно военной доктрине США, возникновение ядерной войны на театре войны наиболее вероятно в Европе. И пушки М.65 доставили в Европу. На вооружении они оставались до 1963 года.

Позднее американцы учли недостатки первой атомной пушки. Их физики сумели создать в 1957 году ядерную боевую часть (БЧ), помещающуюся в 203-мм снаряд, а в 1963 году – в 155-мм снаряд. По крайней мере до 2021 года ни американцы, ни наши физики не сумели создать ядерной БЧ, помещавшейся в снаряд калибра менее 152 мм.

В 1957 году в серию был запущен 203-мм артиллерийский снаряд М-422 с ядерным зарядом W-33. Длина снаряда составляла 4,6 калибра, вес – 110 кг. Заряд W-33 выпускался в модификациях Y1, Y2, Y3 и Y4 мощностью от 5 до 40 кт. Изготовление снарядов было прекращено в январе 1964-го, всего их изготовили около 2 тыс. К сентябрю 1992 года снаряд М-422 и заряд W-33 были сняты с вооружения Армии США.

Снаряды М-422 с ядерными БЧ W-33 вошли в боекомплект американских 203-мм буксируемых гаубиц М2. Гаубицы были приняты на вооружение в 1940 году.

В 1959-м тактическими ядерными БЧ М-27 были оснащены неуправляемые ракеты «Онест Джон» с дальностью 27,5 км.

Первой тактической управляемой ракетой Армии США стала радиоуправляемая ракета «Лакросс» М4Е2, в 1963-м переименованная в МGМ-18А. Ракета представляла собой промежуточную ступень между баллистическими и крылатыми ракетами. Дальность стрельбы – 34 км. Ракета комплектовалась ядерной БЧ W-40 мощностью 10 кт, производившейся с сентября 1959 по май 1962 года. Всего было изготовлено 400 ядерных боеголовок ракеты «Лакросс».

В середине 1950-х годов правительство США заключило с партнерами по НАТО серию секретных соглашений, по которым в «угрожаемый период» ядерные БЧ, складированные в Европе, должны были передаваться союзникам.

В армиях США и других стран НАТО ракеты и пушки – носители ядерных БЧ включены в состав дивизий и корпусов. Исключение – Италия, сформировавшая специальную ракетно-гаубичную бригаду, которая в «угрожаемый период» должна была получить американские ядерные боеголовки. В 1960-х в ее состав входили четыре дивизиона ракет «Онест Джон» и два дивизиона 203,3-мм гаубиц.

А что происходило в СССР? Ни Никита Хрущев, ни Андрей Сахаров не поняли значения тактического ядерного оружия. СССР отстал от США лет на 15 в создании ядерных боеприпасов малого калибра. Лишь в 1964 году началось проектирование 240-мм мины 3БВ4 в обычном (дальность стрельбы 9,5 км) и активно-реактивном (18 км) вариантах для 240-мм минометов – буксируемых М-240 и самоходных «Тюльпан»; 203-мм снаряда 3БВ2 для 203-мм гаубицы Б-4М (18 км) и 152-мм снаряда 3БВ3 для 152-мм гаубиц – буксируемых Д-20 и самоходных «Акация» (17,4 км).

Кроме того, разрабатывался 180-мм выстрел со спецбоеприпасом 3БВ-1 для 180-мм пушки С-23. По неофициальным сведениям, полученным от флотских офицеров, крейсер «Слава» (десять 180-мм орудий) в ходе «шестидневной войны» 1967 года находился в Средиземном море, имея боеготовые спецбоеприпасы.

Проектировались и спецбоеприпасы для 320-мм пушек линкора «Новороссийск» и 305-мм береговых батарей на острове Русском и у Севастополя.

На рубеже 1950-х и 1960-х в СССР изготовили несколько десятков тактических твердотопливных ракет 3Р-1 «Марс» и 3Р-2 «Филин». Но массовым носителем тактического ядерного заряда стала ракета «Луна» – достойный ответ «Онест Джону».

В ответ на принятие на вооружение в США самолетов-снарядов «Матадор» и «Мэйс» в СССР создаются крылатые ракеты ФКР-1 (КС-7) и ФКР-2 (С-5), выполненные на базе авиационной ракеты КС-1 «Калина» и лодочной ракеты П-5.

Ну а в 1960-х годах спецзарядами стали оснащать почти все виды ракет. Главное, чтобы диаметр боевой части был не меньше 150 мм, а вес не больше 25 кг.

И в США, и в СССР тактическое ядерное оружие не опускалось ниже дивизионного уровня. Единственным типом ядерного оружия «ближнего» боя в США стала система Davy Crocett. Она включала два гладкоствольных безоткатных орудия М-28 и М-29 калибром 120 мм и 155 мм, созданных по схеме «уширенная камора». Оба орудия стреляли надкалиберным снарядом М-388 с ядерным зарядом W-54 Y1. Мощность заряда, по различным данным, составляла от 0,05 до 1 кты. С 1961-го по 1971 год было изготовлено свыше 2100 ядерных зарядов W-54 Y-1 для системы «Дэви Крокет».

Обе системы разбирались. Легкая система М-28 на поле боя переносилась тремя номерами расчета во вьюках весом около 18 кг. Обе системы стреляли с треноги и с джипа.

В 1962 году орудия «Дэви Крокет» были размещены в Западной Европе. Ими вооружались пехотные дивизии (по 20 пусковых установок) и воздушно-десантные батальоны.

В 1959 году началась разработка ядерных снарядов «ближнего» боя для танковых дивизий и полков. Снаряд получил наименование «Шиллейла» и индекс MGM-51.

Носителем «Шиллейлы» должен был стать легкий танк М511 «Шеридан». Дальность стрельбы «Шиллейлы» с ядерной БЧ – 4–5 км.

В ответ в СССР был разработан комплекс «Резеда». Безоткатная пушка стреляла надкалиберными активно-реактивными снарядами 9М-24 не с джипа, а с БТР-60ПА. Дальность стрельбы – 6 км. Комплекс «Резеда» предполагалось представить на государственные испытания во II квартале 1965 года.

В 1968 году началось проектирование тактических ракетных комплексов «Таран» и «Шиповник» со специальными БЧ. «Таран» предназначался для танковых, а «Шиповник» – для мотострелковых полков. Максимальная дальность стрельбы должна была составлять 6–8 км, а минимальная – 1–2 км. Пусковая установка «Тарана» размещалась на танке – сначала на «объекте 287», затем на Т-64А. Пусковая установка «Шиповника» размещена на БМП-1.

Но ни «Шиллейла», ни «Таран» с «Шиповником» так и не поступили на вооружение танковых и мотопехотных полков. Можно предположить, что в начале 1970-х СССР и США тайно договорились не оснащать спецбоеприпасами полки и батальоны.

США несколько раз планировали применение тактического ядерного оружия. Впервые – в Корее в 1950–1953 годах.

В начале 1954 года французские войска во Вьетнаме оказались в безвыходном положении в районе Дьен-Бьен-Фу. Американские ВВС были готовы сбросить на позиции вьетнамских войск ядерные бомбы, но в последний момент Вашингтон отменил приказ.

Детали плана нападения США на Кубу осенью 1962 года, как и планы советского командования по ее защите, держатся до сих пор в секрете. Но судя по всему, обе стороны были готовы как к тотальной, так и к локальной ядерной войне в Карибском бассейне.

Любопытно, что 12 американским ракетам «Онест Джон» с ядерными БЧ в силах вторжения противостояли 12 советских «Лун» с БЧ по 2 кт каждая. Кроме того, на Кубу были завезены следующие тактические боеприпасы: к крылатым ракетам ФКР-1 – 80 БЧ мощностью от 2 до 20 кт; к бомбардировщикам Ил-28 – шесть авиабомб 407Н по 8–12 кт; к береговому комплексу «Сопка» – шесть БЧ и три морские мины.

Самым засекреченным средством ведения ограниченной ядерной войны и на Западе, и в СССР были ядерные фугасы или ядерные мины (они же «атомные подрывные средства», или АДМ – Atomic Demolition Munitions).

С принятием в начале 1960-х на вооружение сухопутных войск США первых образцов ядерных фугасов были разработаны способы их боевого использования, сформированы спецкоманды по их хранению и обслуживанию.

Американские военные специалисты считали, что заградительный эффект АДМ обусловлен созданием после подземных или наземных взрывов воронок больших размеров, навалов и зон разрушений, являвшихся серьезным препятствием для движения войск. Например, при наземном взрыве ядерного заряда мощностью 10 кт диаметр воронки составил бы около 90 м, а ее глубина – 20 м. При подземном взрыве такой же мощности размеры воронки существенно больше. Заградительный эффект при наземном взрыве усиливается выпадением радиоактивных осадков, а при подземном – большой остаточной радиацией в районе воронки.

Итак, технически ведение локальной ядерной войны уже к 1991 году было вполне реально. А есть ли риск превращения локальной ядерной войны в тотальную? Есть, но только в результате «человеческого фактора» – глупости или нервного срыва. В случае тройного контроля подобное исключено.

Наглядным свидетельством подготовки США к локальной ядерной войне стал выход в январе 2020 года на боевое патрулирование в Атлантику атомной ракетной подводной лодки (ПЛАРБ) «Теннеси». Из 24 межконтинентальных баллистических ракет «Трайдент» на ее борту в нескольких боеголовках ядерные БЧ W76–1 мощностью в 100 кт заменены на ЯБЧ W76–2 мощностью 5 кг. Понятно, что такое уменьшение мощности предназначено для ведения локальной ядерной войны.

На мой взгляд, американцы сглупили. Отличить старт с ПЛАРБ ракеты с тактической или стратегической боеголовкой невозможно. Поэтому и РФ, и КНР могут, не дожидаясь прилета, ответить залпом сотен межконтинентальных ракет шахтного и лодочного базирования.

После начала спецоперации на Украине с призывами начать локальную войну с Россией стали открыто выступать как политики, так и отставные генералы и адмиралы. В качестве цели для демонстрационного удара называют Севастополь. По мнению западных экспертов, Черноморский флот (ЧФ) может быть уничтожен за несколько часов.

При этом не рассматривают возможность ответных действий России. Если Москва поступит по принципу «око за око», ответом на нападение на главную базу ЧФ станет главная база американского 6-го флота – Неаполь. Именно 6-му флоту отводится главная роль в планах нападения на Крым.

Не пора ли обратиться к миллиону жителей Неаполя: что им выгоднее – ждать ответного ядерного удара или выдворить 6-й пиратский флот? Да, этот флот даже по морскому праву XVIII века считается пиратским. Он без объявления войны нападал на Ирак, Сирию, Ливию и Югославию.

На Западе всерьез рассматривается и обезоруживающий удар по России. Пять-шесть тысяч американских крылатых ракет типа «Томагавк» в неядерном исполнении должны уничтожить все российские носители ядерного оружия, а также центры принятия решений.

Но западные стратеги забывают, что крылатые ракеты будут обнаружены системами раннего обнаружения. Ну а главное – в случае такого нападения может автоматически сработать система «Периметр», которая без участия человека выдаст команды на пуск российских ракет. Как из шахтных пусковых установок, так и с подводных лодок.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.