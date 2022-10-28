Декларация прав гегемона

Белый дом разработал очередную стратегию национальной безопасности

Президент США Джозеф Байден утвердил новую «Стратегию национальной безопасности США» (СНБ). Текст документа, обновляемого каждой новой администрацией, был опубликован 12 октября на официальном сайте Белого дома.

В стратегии декларируется лидирующая и направляющая роль США в мире. Во введении к СНБ президент США отмечает, что «мир в настоящее время находится на переломном моменте, и потребность в американском лидерстве как никогда велика».

Планета «находится в разгаре стратегического соревнования по формированию будущего международного порядка», утверждает Байден. И заявляет, что в СНБ-2022 указано, «как нынешняя администрация воспользуется будущим решающим десятилетием для продвижения жизненно важных интересов Америки, чтобы обойти геополитических конкурентов и направить мир по пути к светлому и полному надежд завтрашнему дню».

УКРЕПЛЕНИЕ ВОЕННОЙ МОЩИ

ВС США, говорится в СНБ, являются самой мощной боевой силой в мире. Америка без колебаний будет применять эту силу для защиты национальных интересов.

В условиях усиливающейся конкуренции в мире роль ВС – сохранять и получать боевые преимущества, в то же время ограничивая возможности конкурентов. Военные будут действовать безотлагательно для сдерживания противников. Вашингтон сосредоточит внимание на основных обязанностях ВС: защищать родину и сдерживать нападения и агрессивные действия против США, их союзников и партнеров.

США продолжит модернизацию совместных с союзниками сил, чтобы сделать их легальными, устойчивыми, живучими, гибкими, быстро реагирующими на любые ситуации, новые оперативные концепции и обновленные боевые возможности.

Военный конфликт на Украине, говорится в СНБ, подчеркивает важность наличия у США мощного военно-промышленного комплекса (ВПК). Он должен быть способен не только быстро производить средства, необходимые для защиты от агрессии противника, но и иметь полномочия для внесения инноваций в проектные решения.

Ядерное сдерживание остается главным приоритетом для США. Безопасные, надежные и эффективные ядерные силы лежат в основе оборонных приоритетов Америки.

Конкуренты и потенциальные противники США вкладывают значительные средства в новые ядерные вооружения. К 2030-м годам США впервые встанут перед необходимостью одновременно сдерживать две крупные ядерные державы, каждая из которых будет располагать глобальными и региональными ядерными силами.

ВС США будут по-прежнему строиться на контрактной основе. Будет укрепляться гражданский контроль за ВС. Будут активизированы усилия по предотвращению самоубийств и сексуальных посягательств; по преследованию других форм насилия, жестокого обращения, дискриминации и по искоренению экстремизма. Значительные усилия будут направлены на повышение уровня жизни ветеранов и членов их семей.

Сеть союзников и партнеров США защищает и продвигает их национальные интересы в разных частях планеты. Опираясь на эту сеть, США будут формировать мощные коалиции, обеспечивающие защиту свободного, открытого и безопасного мира.

Ядром этих коалиций станут демократические страны, которые разделяют интересы и ценности свободного мира. Вашингтон будет работать с любой страной, которая поддерживает «миропорядок, основанный на правилах». При этом все его партнеры будут обязаны уважать демократию и права человека.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛ МИРОПОРЯДКА

С 1945 года США возглавляют создание институтов, норм и стандартов для управления международной торговлей и инвестициями, экономической политикой и технологиями. Эти механизмы продвигали экономические и геополитические цели Америки и приносили пользу людям во всем мире. Но сегодня трансформация этих механизмов отстает от экономики и технологий. И они могут оказаться неактуальными для решения проблем – от ненадежных цепочек поставок до нерыночных экономических действий Пекина.

США стремятся к укреплению и обновлению ООН и системы многосторонних институтов в целом. Особенно остро нужна реконструкция правил мирового развития технологий, киберпространства, торговли и экономики.

В сотрудничестве с союзниками и партнерами Вашингтон устанавливает справедливые правила. При этом США поддерживают свое экономическое и технологическое превосходство и формируют будущее для справедливой конкуренции.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Трансатлантические отношения являются жизненно важной платформой, на которой основываются многие другие элементы внешней политики США.

Европа была и будет основным партнером Америки в решении глобальных проблем. Чтобы эффективно решать общие задачи, США расширяют и углубляют трансатлантические связи, включая укрепление НАТО, повышение уровня взаимодействия с ЕС, поддержку европейских союзников и партнеров в защите «системы, основанной на правилах».

Военная спецоперация России представляет серьезную угрозу такому положению вещей, утверждается в СНБ. Поэтому США полны решимости поддерживать Украину, подвергая Москву серьезным издержкам за ее действия. Америка поддержала Киев военной, гуманитарной и финансовой помощью. Она объединилась с союзниками и партнерами в санкциях и экспортном контроле, которые ухудшат положение России и ее боеспособность.

США сотрудничают с Еврокомиссией по снижению зависимости Европы от российского ископаемого топлива, укреплению энергетической безопасности и продвижению общих целей в области возобновляемых источников энергии.

США будут работать над повышением устойчивости других стран, стремящихся к демократии. Они намерены поддерживать европейские устремления Грузии и Молдавии и помочь партнерам в укреплении демократических институтов и экономическом развитии Западных Балкан. Вашингтон планирует поддержать усилия по урегулированию конфликта на Южном Кавказе и будет взаимодействовать с Турцией для укрепления ее связей с Западом. Он намерен помогать справиться с кризисом беженцев, вызванным конфликтом на Украине.

США предполагают развивать концепцию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (ИТР). Этот регион станет центром мировой геополитики XXI века. Соединенные Штаты как индо-тихоокеанская держава заинтересованы в создании процветающего, безопасного и устойчивого региона.

В течение 75 лет США сохраняли военное присутствие в ИТР и будут продолжать вносить вклад в стабильность и мир в нем. Америка подтверждает свои обязательства перед союзниками по Индо-Тихоокеанскому договору (Австралией, Японией, Южной Кореей, Филиппинами и Таиландом) и намерена укреплять эти союзы. Она также подтверждает приверженность защите Японии по договору о взаимной безопасности, включая острова Сенкаку.

Поскольку Индия является крупнейшей демократией в мире, Вашингтон и Нью-Дели будут работать вместе, чтобы поддержать общее видение свободного и открытого ИТР. В отношениях с Северной Кореей Вашингтон будет добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Военный переворот в Бирме подорвал региональную стабильность, и США будут поощрять демократический переход в этой стране.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

На Ближнем Востоке США будут поддерживать деэскалацию и интеграцию, декларируется в СНБ. В течение двух десятилетий внешняя политика США была сосредоточена преимущественно на угрозах, исходящих с Ближнего Востока и Северной Африки. Пришло время отказаться от грандиозных замыслов в пользу практических шагов.

США изложили новую структуру свой политики в этом регионе. Эта структура имеет пять принципов.

Во-первых, Соединенные Штаты будут поддерживать и укреплять партнерские отношения со странами, которые придерживаются «международного порядка, основанного на правилах», и позаботятся, чтобы эти страны могли защитить себя от внешних угроз.

Во-вторых, США не позволят иностранным или региональным державам поставить под угрозу свободу судоходства через водные пути Ближнего Востока, включая Ормузский пролив и Баб-эль-Мандеб, и не допустят попыток какой-либо страны доминировать над регионом посредством военных угроз.

В-третьих, Вашингтон будет прикладывать усилия для снижения напряженности, деэскалации и прекращения конфликтов путем дипломатических акций, где только это возможно.

В-четвертых, Соединенные Штаты будут способствовать региональной интеграции путем налаживания политических, экономических связей и связей в сфере безопасности между партнерами США, в том числе через интегрированные структуры воздушной и морской обороны.

В-пятых, Соединенные Штаты всегда будут защищать права человека и ценности, закрепленные в Уставе ООН.

АРКТИКА

Соединенные Штаты, отмечается в СНБ, стремятся к миру, стабильности, процветанию и сотрудничеству в Арктическом регионе. Изменение климата делает Арктику более доступной, угрожая местным сообществам и жизненно важным экосистемам и создавая в то же время новые экономические возможности.

Усиливается конкуренция за будущее региона. За последнее десятилетие Россия вложила значительные средства в свое присутствие в Арктике, модернизируя военную инфраструктуру и увеличивая темпы военных учений и тренировочных операций. Ее агрессивное поведение усилило геополитическую напряженность в регионе. Китай также стремится увеличить влияние в Арктике, быстро увеличивая свои арктические инвестиции для проведения исследований с разведывательными и военными целями.

Белый дом будет обеспечивать безопасность США в этом регионе путем «повышения осведомленности о состоянии дел в морских акваториях», улучшения связи, наращивания потенциала для реагирования при стихийных бедствиях и повышения возможностей своего ледокольного флота. США планируют обеспечить необходимое военное присутствие в Арктике, снижая при этом риски и предотвращая эскалацию.

ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ, ПРОТИВ ВСЕГО ПЛОХОГО

В заключении к новому стратегическому документу говорится:

«Мы уверены, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами готовы преуспеть в своем стремлении к свободному, открытому, процветающему и безопасному мировому порядку. С решением ключевых элементов, изложенных в этой стратегии, мы решим двойную задачу нашего времени: превзойти соперников, чтобы сформировать международный порядок для решения общих проблем, включая климат, пандемии и продовольственную безопасность.

Мы мотивированы четким видением того, как будет выглядеть успех в конце этого решающего десятилетия.

Используя национальные силы и сплачивая широкую коалицию союзников и партнеров, мы добьемся продвижения нашего представления о свободном, открытом, процветающем и безопасном мире и победим конкурентов и врагов.

Именно этого мы должны добиться в это решающее десятилетие. Как Америка и делала на протяжении всей своей истории, мы воспользуемся этим моментом и примем вызов. Времени терять нельзя».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»