Войти
ТАСС

Белый дом заявил, что любая атака на американскую инфраструктуру повлечет ответ

220
0
0
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/Evan Vucci

Таким образом там прокомментировали слова заместителя директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова о том, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Любое нападение на американскую инфраструктуру повлечет соответствующий ответ. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Любая атака на инфраструктуру США повлечет за собой соответствующий ответ в соответствующем ключе. Мы собираемся продолжать использовать наши средства и привлечем Россию к ответственности, если случится любая подобная атака", - сказал он, комментируя слова заместителя директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова о том, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара.

В своем выступлении на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в среду Воронцов указал на "опасную тенденцию" задействования США и их союзниками в вооруженных конфликтах компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, и отметил, что в результате действий западных стран "неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле", от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Похожие новости
06.06.2022
США и Запад без участия Киева рассматривают варианты урегулирования на Украине - СМИ
15.03.2022
Печат: Россия права. И вот почему
08.03.2022
Воздушная подмога: ВКС России уничтожили боеспособную авиацию на Украине
29.06.2020
Биологическое оружие на границе России
06.02.2020
Китай захватил Балканы, Россия нацелилась на СССР
29.11.2019
В Донбассе нашли смерть двадцать тысяч украинских силовиков
12.10.2015
Турчинов предсказал ядерную войну из-за действий России в Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 06:30
  • 36390
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.10 05:08
  • 3
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 28.10 03:35
  • 2
Военный эксперт рассказал о технических характеристиках ЗРК NASAMS
  • 27.10 19:29
  • 12
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 12:53
  • 2
Коллеги по обороне: президент призвал обеспечить солдат в СВО современным снаряжением
  • 27.10 12:47
  • 1
Кремль: по полигону Кура произвели пуски МБР "Ярс" и ракеты "Синева"
  • 27.10 12:29
  • 3
Рогозин сообщил о наличии у добровольческих батальонов в ДНР тяжелой техники и БПЛА
  • 27.10 12:07
  • 0
Новый виток развития Запада: прав тот, у кого дубина больше
  • 27.10 11:42
  • 5
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 11:25
  • 0
Противостояние марионеток США (Залужный) и Британии (Зеленский) набирает обороты
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены