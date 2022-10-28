Белый дом заявил, что любая атака на американскую инфраструктуру повлечет ответ

Таким образом там прокомментировали слова заместителя директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова о том, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Любое нападение на американскую инфраструктуру повлечет соответствующий ответ. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Любая атака на инфраструктуру США повлечет за собой соответствующий ответ в соответствующем ключе. Мы собираемся продолжать использовать наши средства и привлечем Россию к ответственности, если случится любая подобная атака", - сказал он, комментируя слова заместителя директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова о том, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара.

В своем выступлении на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в среду Воронцов указал на "опасную тенденцию" задействования США и их союзниками в вооруженных конфликтах компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, и отметил, что в результате действий западных стран "неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле", от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах.