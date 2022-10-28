Зеленский увеличил расходы бюджета на безопасность и оборону на $10,5 млрд

Зеленский увеличил на $10,5 млрд расходы бюджета на безопасность и оборону
МОСКВА, 27 октября/ Радио Sputnik. Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2022 год, согласно которому расходы на безопасность и оборону будут увеличены на 386,9 млрд гривен ($10,5 млрд).
Согласно документу, увеличиваются расходы на:
– Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) – 365,2 млрд грн;
– Систему МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС) – 12,9 млрд грн;
– Службу безопасности – 3,7 млрд грн;
– Главное управление разведки Минобороны – 3,2 млрд грн;
– Администрацию Госспецсвязи – 1,3 млрд грн.
– Управление государственной охраны – 594 млн грн;
– Службу внешней разведки – 45 млн гривен.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Зеленский узаконил национализацию системообразующих банков на Украине.