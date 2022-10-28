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Зеленский увеличил расходы бюджета на безопасность и оборону на $10,5 млрд

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © Фото : The Presidential Office of Ukraine

Зеленский увеличил на $10,5 млрд расходы бюджета на безопасность и оборону

МОСКВА, 27 октября/ Радио Sputnik. Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2022 год, согласно которому расходы на безопасность и оборону будут увеличены на 386,9 млрд гривен ($10,5 млрд).

"Президентом Украины подписан закон Украины "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (принят 18 октября 2022 года). Этим законом среди прочего по общему фонду государственного бюджета увеличены бюджетные назначения отдельным главным распорядителям средств государственного бюджета – субъектам сектора национальной безопасности и обороны в целом на 386,9 млрд гривен ($10,5 млрд). Реализация такого закона позволит осуществлять неотложные задачи в сфере национальной безопасности и обороны", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Верховной рады.

Согласно документу, увеличиваются расходы на:

– Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) – 365,2 млрд грн;

– Систему МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС) – 12,9 млрд грн;

– Службу безопасности – 3,7 млрд грн;

– Главное управление разведки Минобороны – 3,2 млрд грн;

– Администрацию Госспецсвязи – 1,3 млрд грн.

– Управление государственной охраны – 594 млн грн;

– Службу внешней разведки – 45 млн гривен.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Зеленский узаконил национализацию системообразующих банков на Украине.

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Страны
Украина
Компании
Росгвардия
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