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ТАСС

Истребители Су-27 Балтийского флота выполнили ракетные стрельбы по воздушным мишеням

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Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Всего в учениях задействовали до 10 экипажей Су-27

КАЛИНИНГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Экипажи истребителей Су-27 Балтийского флота провели учебно-боевые стрельбы управляемыми ракетами по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника, сообщила в четверг пресс-служба флота. В учениях было задействовано до 10 истребителей.

"Пуски управляемых ракет по авиационным мишеням выполнили экипажи Су-27 авиасоединения морской авиации флота. Пилоты отработали в небе задачи обнаружения и уничтожения воздушных мишеней, имитирующих самолеты условного противника, с использованием подвесного вооружения как одиночно, так и в составе пары", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в качестве воздушных мишеней использовались светящие авиационные бомбы САБ-250, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами, поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24 морской авиации флота.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что в мероприятии боевой подготовки было задействовано до 10 экипажей Су-27. Боевые стрельбы летчики отрабатывали как в дневное, так и в ночное время.

Учебно-тренировочные полеты и пуски проводились в четко обозначенном районе воздушных стрельб - над морским полигоном Балтфлота. До начала выполнения мероприятий боевой подготовки были приняты все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности местного населения, воздушных судов и надводных кораблей. На период выполнения стрельб район морского полигона был объявлен временно опасным для движения воздушных и морских средств.

Су-27 (по классификации НАТО: Flanker - "Удар во фланг") - многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик большого радиуса действия, разработанный в ОКБ Сухого. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Также самолет применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям. 

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