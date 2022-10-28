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Военное обозрение

Германия пытается поставить на Украину боеприпасы для оставшихся без снарядов ЗСУ Gepard

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкие зенитные самоходные установки Gepard, поступившие на вооружение ВСУ, практически не имеют боеприпасов. Переданного немцами вместе с ЗСУ количества снарядов хватит на несколько минут боя, а запасов Украина не имеет. Все дело в том, что самоходка оснащена 35-мм автоматическими пушками Oerlikon GDF под снаряд 35х228 мм, который выпускает Швейцария, а она наложила запрет на передачу снарядов странам, где идут боевые действия.

Германия пытается снабдить Украину боеприпасами для ЗСУ Gepard из своих запасов, т.е. провести реэкспорт швейцарских снарядов, поставленных изначально немецкой армии. В Берне разрешения на это не дают, но немцы снова пытаются провернуть эту сделку. Как сообщается, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт обратилась к своей коллеге из Швейцарии Виоле Ахмерд с просьбой все же разрешить передачу боеприпасов на Украину.

Для подкрепления своей просьбы Ламбрехт приводит заявление Киева о том, что немецкие ЗСУ якобы прикрывают украинские порты, участвующие в зерновой сделке. Из-за нехватки боеприпасов они не смогут обезопасить морские коридоры, по которым выходят корабли, что может привести к срыву поставок украинского зерна и последующему голоду. А кто будет в этом виноват? Естественно - Швейцария, так как не дала разрешения.

В письме Ламбрехт призвала свою коллегу Виолу Амхерд выдать соответствующую лицензию на реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов, произведенных в Швейцарии (...) учитывая гуманитарные последствия во всем мире, которые повлечет прекращение поставок зерна, Германия и Швейцария должны обязательно удовлетворить запрос Украины на дополнительные боеприпасы

- пишет немецкая пресса.

Как ранее сообщалось, ЗСУ Gepard 1A2 имеет дальность стрельбы до 5 км, а по высоте - до 4 км, РЛС обнаруживает цели на дальности до 18 км. При этом установка не имеет возможности бороться с современными воздушными угрозами, поэтому и была снята с вооружения.

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Страны
Германия
Украина
Швейцария
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