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РИА Новости

Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации на Украине

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Путин назвал помощь жителям Донбасса главной целью специальной военной операции на Украине



МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главная цель спецоперации на Украине — помощь населению Донбасса, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"План был и цель одна — помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим", — сказал Путин.

При этом он не стал раскрывать военных планов, которые разработали для дальнейшего освобождения региона.

"А что конкретно планирует генеральный штаб — я знаю, конечно, что. Но мне кажется, что это не тот случай, когда нужно в деталях об этом разговаривать", — добавил президент.

Он отметил, что именно госпереворот в Киеве в 2014 году привел "к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию".

Президент указал, что Киев готовился к новым боевым действиям против республик Донбасса. Именно из-за этого России пришлось начать спецоперацию.

Кроме того, Украина продолжала сооружать военную инфраструктуру.

"Восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину на Донбассе. <...> Мы прекрасно понимали, отдавали себе отчет, что этот процесс будет продолжаться. И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее и мы несли бы большие потери", — рассказал президент.

Российский лидер пояснил, что киевские власти планировали создать укрепления не только на Донбассе, а по всей бывшей советской республике.

"А в условиях, если бы еще несколько лет на Украине создавали укрепрайоны и проводили учения, накапливали бы там системы вооружений, которых никогда не было, и сейчас нет, никогда не было – была бы абсолютно другая ситуация для России. Даже с точки зрения проведения этой специальной военной операции", — указал Путин.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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