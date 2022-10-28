Путин не считает, что противника на Украине недооценили

Президент подчеркнул, что Украина накапливала оружие

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не считает, что противник на Украине был недооценен. Такую позицию глава государства выразил, отвечая на соответствующий вопрос в четверг на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Нет, - сказал он. - Знаете, в чем дело? Дело в том, что мы видели, что происходит: восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину в Донбассе". "Мы прекрасно понимали, отдавали себе отчет, что этот процесс-то будет продолжаться, и чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее, и мы несли бы больше потери", - отметил президент.

"Вот какими соображениями мы руководствовались. Натовское освоение территории полным ходом шло. И сейчас идет, и тогда шло, - добавил он. - Эти укрепрайоны были бы не только по линии соприкосновения сегодняшней в Донбассе, везде были бы. Вот и все".

Президент подчеркнул, что Украина накапливала оружие. "И то, что вот сейчас мы видим, когда с юга и с севера наши войска так обжимают Донбасс, это одно, а в условиях, когда бы еще несколько лет создавали там укрепрайоны по всей стране, проводили обучение и накапливали бы там системы вооружений, которых никогда не было - многих и сейчас нет, - была бы абсолютно другая ситуация для России даже с точки зрения проведения этой специальной военной операции", - заключил Путин.