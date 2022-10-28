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Известия.ru

Гражданские позиции: кто может претендовать на альтернативную службу

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

В закон о мобилизации в РФ внесли поправки

Россияне, которые проходят альтернативную службу на гражданских должностях в структурах Вооруженных сил, не будут призваны в случае частичной мобилизации. Решение оставить таких сотрудников на своих местах в четверг, 27 октября, приняла Госдума. При этом служащих в невоенных органах могут перевести на АГС в войска. «Известия» разбирались, что такое альтернативная служба и кто может на нее претендовать.

Какие изменения внесены в закон о мобилизации

На законодательном уровне главным изменением стали поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Они вступают в силу через 10 дней после публикации, то есть 6 ноября.

В законе появилась новая ст. 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации». Согласно поправке, лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу в указанных организациях.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Источник изображения: iz.ru

А вот те альтернативно служащие, что работали в невоенных организациях, на время мобилизации могут попасть на гражданские позиции в структуры ВС РФ.

При этом в законе есть важное уточнение: на альтернативной службе могут остаться только те, кто ее уже проходит. А мобилизованным по повестке заменить военную службу гражданской будет нельзя.

Что такое альтернативная служба

Альтернативная гражданская служба, или АГС, — это особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства. Он засчитывается вместо реальной военной службы и длится дольше, чем обычная срочная, — 18 или 21 месяц. Все это время призывник получает зарплату, имеет право на больничные и отпуска в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Неотъемлемое право на отказ от военной службы закреплено в Конституции РФ и ФЗ № 113 от 25 июля 2002 года «Об альтернативной гражданской службе». Претендовать на замену граждане могут в случае, если их убеждения или вероисповедание противоречат несению воинской службы. Убеждения могут быть как этические, так политические и даже философские.

Также альтернативу получают представители коренных народов Севера — чаще всего службу они проходят в структурах, которые занимаются оленеводством и рыбной ловлей.

В реальности пройти АГС может любой гражданин России, подлежащий призыву и не имеющий оснований для отсрочки, если он готов защищать родину мирным трудом, причем по закону гражданина должны отправить в другой регион, и только если там нет подходящей позиции, можно остаться дома.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Источник изображения: iz.ru

За время службы россиянам положено два отпуска по 28 дней. Кроме того, в отличие от солдат-срочников альтернативно служащие имеют право получить заочное или вечернее образование. Тем, кто служит далеко от дома, предоставляется комната в общежитии или квартира. В случае, когда призывник остается в своем городе, он может жить у себя дома.

Какие профессии востребованы при альтернативной гражданской службе

Обычно АГС проходят в гражданских структурах Вооруженных сил России. Также можно служить в органах исполнительной власти или в органах местного самоуправления. При поступлении на альтернативную службу учитывают образование и опыт с предыдущей работы, а также состояние здоровья и семейное положение.

На практике альтернативно служащие работают санитарами в больницах и домах-интернатах, пожарными, строителями или рабочими на заводах, библиотекарями, почтальонами, рабочими в цирках и театрах и даже помощниками воспитателя. Всего в перечне числится 62 профессии.

Если у служащего к моменту призыва уже есть профессиональное образование, он может претендовать на должности поваров и пекарей, электромонтеров или слесарей, а также водителей и машинистов различных транспортных средств.

Как попасть на альтернативную службу

Чтобы попасть на альтернативную службу, никакие справки предоставлять не нужно. Однако последовательно и убедительно объяснить свою позицию в военкомате придется и устно, и письменно. Сложности, как отмечают эксперты, могут возникнуть у тех, кто ранее состоял в военно-патриотическом клубе.

Заявка о желании служить на АГС подается за полгода до предполагаемого призыва. Для осеннего призыва подать заявку нужно до 1 апреля, а для весеннего — до 1 октября предыдущего года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Источник изображения: iz.ru

В заявке нужно описать свою биографию и обосновать убеждения. За этим последует вызов в военкомат, где призывник должен будет объяснить свои мотивы перед комиссией. После этого документы отправляют в Министерство труда, а призывника определяют на службу. Гражданская работа в военных ведомствах длится 18 месяцев, в остальных случаях служить придется 21 месяц.

Решению Госдумы предшествовало несколько громких судебных решений. Так, 12 октября суд Санкт-Петербурга впервые в России приостановил мобилизацию гражданина, проходящего АГС. 19 октября было вынесено еще одно аналогичное решение.

Какие еще поправки одобрила Госдума в связи с мобилизацией

Кроме того, 27 декабря депутаты на законодательном уровне закрепили статус добровольческих формирований, приравняв их к военнослужащим по контракту. Кроме того, разрешена мобилизация россиян, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкое преступление. Закупки для СВО отныне можно совершать у единственного поставщика, а для охраны московского метро создадут специальную ведомственную охрану.



Мария Шаипова

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