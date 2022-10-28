Зонд InSight открыл потенциальные следы присутствия жидкой магмы в недрах Марса

Исследователи предполагают, что она может быть причиной марсотрясений

ТАСС, 27 октября. Научный коллектив миссии InSight получил первые свидетельства того, что в недрах Марса до сих пор могут скрываться запасы жидкой магмы, потенциально способной участвовать в проявлениях вулканической активности. Выводы ученых опубликованы в журнале Nature Astronomy.

"Мы зафиксировали серию землетрясений, чьи эпицентры находятся внутри одной и той же тектонической структуры - Борозды Цербера. Этот регион Марса порождает примерно половину от общего уровня сейсмической активности всей планеты. Анализ этих толчков показывает, что Борозды Цербера представляют собой уникальный регион планеты, где тектоническая активность порождается текущими магматическими процессами и ускоренным выделением тепла", - пишут исследователи.

Спускаемый модуль InSight совершил посадку на поверхность Марса в декабре 2018 года для поисков марсотрясений и изучения внутренней структуры планеты. Уже в первые полгода работы он зафиксировал около 170 марсотрясений, что помогло ученым определить размеры ядра Марса, а также его коры и мантии.

Научный коллектив миссии под руководством Брюса Банердта, руководителя проекта InSight в NASA, впервые применил сейсмограф посадочного модуля для составления сейсмической карты одного из самых молодых регионов Марса, так называемой Борозды Цербера. Для этого ученые проанализировали данные, которые сейсмограф SEIS собрал в ходе наблюдений за сейсмической активностью Марса на протяжении последних четырех лет.

Магма на Марсе

В общей сложности за это время ученые зафиксировали свыше 1,3 тыс. марсотрясений, значительная часть эпицентров которых находилась на территории Борозды Цербера. Это дополнительно усилило интерес геологов к данному региону Марса и заставило их изучить детальные трехмерные снимки поверхности Борозд Цербера, полученные при помощи инструментов зонда Mars Global Surveyor.

Сопоставление очагов сейсмической активности, обнаруженных при помощи SEIS в Бороздах Цербера, с топографией местности указало на то, что несколько десятков из них находилось внутри хорошо заметного на снимках провала, где, как предполагают ученые, находится грабен. Так геологи называют углубленные участки коры, расположенные ниже их соседей из-за того, что они находятся внутри тектонических разломов.

Последующее изучение этих сейсмических толчков указало на то, что они произошли на относительно небольшой глубине по сравнению с другими марсотрясениями. В дополнение к этому ученые обнаружили в данных с зонда Mars Odyssey, что этот регион Марса выделяет в окружающее пространство значительно больше тепла, чем соседние участки Борозд Цербера.

Как считают Банердт и его коллеги, все это, а также некоторые особенности в механизме рождения сейсмических колебаний, говорят в пользу того, что они были порождены движением магмы в приповерхностных слоях недр Марса. Дальнейшие наблюдения при помощи SEIS, как надеются ученые, помогут им уточнить источник этих колебаний и понять, способна ли эта магма вызывать полноценные проявления вулканической активности.