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Военное обозрение

На Украине представили новый разведывательный дрон SHARK для корректировки огня

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Источник изображения: topwar.ru

С началом российской спецоперации украинский ОПК, к сожалению, продолжает функционировать. В частности, на Украине представили новый разведывательный дрон SHARK, предназначенный для корректировки огня, в том числе и американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает пресс-служба разработавшей аппарат компании Ukrspecsystems.

В ее сообщении отмечается, что предприятие приступило к созданию БПЛА уже во время СВО.

Беспилотник оборудован системой шифрованной связи. Установленная на дроне камера способна увеличивать изображение в 30 раз. Передвигается он при помощи винта, расположенного в задней части аппарата. Его запускают в воздух при помощи специального пускового устройства. Максимальная дальность действия аппарата составляет 60 километров.

Первый такой дрон был поставлен на вооружение ВСУ еще летом. Его приобрел у компании украинский благотворительный фонд, принадлежащий шоумену и волонтеру Сергею Притуле.

Сейчас Вооруженные Силы нуждаются в разных беспилотниках

- заявил он тогда.

Притула дал положительную характеристику переданного украинским военным аппарата.

Комплекс имеет хорошие ТТХ

- заявил он, не слишком раскрывая подробности.

Шоумен говорил, что после испытания новой техники в боевых условиях будет принято решение о поставке партии таких дронов в войска.

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Проекты
БПЛА
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