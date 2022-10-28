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ТАСС

РФ призывает ООН ответить, является ли расследованием по дронам на Украине нарушением

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Зал заседаний Совета Безопасности в штаб-квартире ООН
Зал заседаний Совета Безопасности в штаб-квартире ООН.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

По данным ТАСС, на закрытом заседании СБ ООН по вопросу якобы применения иранских дронов на Украине замгенсекретаря по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила о готовности секретариата провести расследование происхождения беспилотников

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя направил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо с призывом ответить на вопрос, является ли возможный запуск расследования Секретариатом о дронах на Украине по запросу отдельных стран нарушением статьи 100 Устава ООН. С соответствующим письмом удалось ознакомиться в четверг корреспонденту ТАСС.

В среду на заседании Совета Безопасности ООН помощник генсека по юридическим вопросам и юридический советник организации Мигель де Серпа Соареш не дал ответа на вопрос Василия Небензи о том, имеет ли Секретариат полномочия проводить расследование по происхождению беспилотников на Украине.

"Мы сейчас официально запрашиваем вас предоставить скорый ответ на наш вопрос", - говорится в письме в адрес Гутерриша.

"Мы спросили юридического советника, <...> может ли он подтвердить, что запуск расследования Секретариатом ООН по возможному нарушению резолюции СБ ООН 2231 Россией и Ираном по запросу отдельных членов Совета Безопасности, но не Совета, представляет нарушение статьи 100 Устава ООН, - отмечается в тексте. - <...> Юридический советник не предоставил какого-либо объяснения в этой связи".

По информации источников ТАСС, на закрытом заседании Совета Безопасности ООН по вопросу якобы применения иранских дронов на Украине заместитель генсекретаря по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила о готовности секретариата провести расследование происхождения беспилотников. 

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Иран
Россия
Украина
Компании
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БПЛА
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