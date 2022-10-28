РФ призывает ООН ответить, является ли расследованием по дронам на Украине нарушением

По данным ТАСС, на закрытом заседании СБ ООН по вопросу якобы применения иранских дронов на Украине замгенсекретаря по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила о готовности секретариата провести расследование происхождения беспилотников

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя направил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо с призывом ответить на вопрос, является ли возможный запуск расследования Секретариатом о дронах на Украине по запросу отдельных стран нарушением статьи 100 Устава ООН. С соответствующим письмом удалось ознакомиться в четверг корреспонденту ТАСС.

В среду на заседании Совета Безопасности ООН помощник генсека по юридическим вопросам и юридический советник организации Мигель де Серпа Соареш не дал ответа на вопрос Василия Небензи о том, имеет ли Секретариат полномочия проводить расследование по происхождению беспилотников на Украине.

"Мы сейчас официально запрашиваем вас предоставить скорый ответ на наш вопрос", - говорится в письме в адрес Гутерриша.

"Мы спросили юридического советника, <...> может ли он подтвердить, что запуск расследования Секретариатом ООН по возможному нарушению резолюции СБ ООН 2231 Россией и Ираном по запросу отдельных членов Совета Безопасности, но не Совета, представляет нарушение статьи 100 Устава ООН, - отмечается в тексте. - <...> Юридический советник не предоставил какого-либо объяснения в этой связи".

По информации источников ТАСС, на закрытом заседании Совета Безопасности ООН по вопросу якобы применения иранских дронов на Украине заместитель генсекретаря по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила о готовности секретариата провести расследование происхождения беспилотников.