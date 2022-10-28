Войти
РИА Новости

В США восхитились российским истребителем Су-27

231
0
0
Истребители Су-27 ВКС России
Истребители Су-27 ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Эффективность российского истребителя Су-27 восхитила журналиста The National Interest

МОСКВА, 27 октября/ Радио Sputnik. Российский истребитель Су-27, производство которого началось более 30 лет назад, продолжает быть актуальным, несмотря на появление новых моделей, считает журналист The National Interest Калеб Ларсон.

"Легендарное конструкторское бюро "Сухой" добилось значительных успехов в разработке самолетов для Советского Союза и Российской Федерации. Среди этих самолетов – Су-27 времен холодной войны, который продолжает использоваться спустя десятилетия после его создания", – пишет журналист.

Автор подчеркивает "сверхманевренность" Су-27, отмечает возможность исполнения им эффектной фигуры высшего пилотажа "кобры Пугачева", при которой самолет, летящий на малой или средней скорости, резко поднимает нос, а потом возвращается на прежний курс и ускоряется.

Журналист добавляет, что Су-27 развивает максимальную скорость около 2,35 Маха и имеет до десяти точек крепления для ракет или бомб. Секрет долговременного успеха самолета, по мнению Ларсона, заключается в постепенном совершенствовании, в результате которого СУ-27 превратился в широкое семейство самолетов, находящихся в эксплуатации по сей день.

Ранее радио Sputnik сообщило, что министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о новом мощном вооружении, используемом в ходе СВО на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
01.07.2022
«Шаг доброй воли»: зачем российские войска покинули остров Змеиный
20.07.2021
Российские и белорусские учения – закономерная реакция на демонстрацию силы США и НАТО в Европе
22.02.2021
«Уважаемые натовцы, летайте»: в Киеве объяснили заявление о небе Крыма
30.11.2020
Приблизился к границе: Су-27 сопроводил американский самолет
10.09.2020
Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
14.11.2019
Business Insider (США): на фоне напряженности в отношениях с Россией НАТО хочет усилить свои позиции в морях вокруг Европы
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 06:30
  • 36390
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.10 05:08
  • 3
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 28.10 03:35
  • 2
Военный эксперт рассказал о технических характеристиках ЗРК NASAMS
  • 27.10 19:29
  • 12
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 12:53
  • 2
Коллеги по обороне: президент призвал обеспечить солдат в СВО современным снаряжением
  • 27.10 12:47
  • 1
Кремль: по полигону Кура произвели пуски МБР "Ярс" и ракеты "Синева"
  • 27.10 12:29
  • 3
Рогозин сообщил о наличии у добровольческих батальонов в ДНР тяжелой техники и БПЛА
  • 27.10 12:07
  • 0
Новый виток развития Запада: прав тот, у кого дубина больше
  • 27.10 11:42
  • 5
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 11:25
  • 0
Противостояние марионеток США (Залужный) и Британии (Зеленский) набирает обороты
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены