В США восхитились российским истребителем Су-27

Эффективность российского истребителя Су-27 восхитила журналиста The National Interest

МОСКВА, 27 октября/ Радио Sputnik. Российский истребитель Су-27, производство которого началось более 30 лет назад, продолжает быть актуальным, несмотря на появление новых моделей, считает журналист The National Interest Калеб Ларсон.

"Легендарное конструкторское бюро "Сухой" добилось значительных успехов в разработке самолетов для Советского Союза и Российской Федерации. Среди этих самолетов – Су-27 времен холодной войны, который продолжает использоваться спустя десятилетия после его создания", – пишет журналист.

Автор подчеркивает "сверхманевренность" Су-27, отмечает возможность исполнения им эффектной фигуры высшего пилотажа "кобры Пугачева", при которой самолет, летящий на малой или средней скорости, резко поднимает нос, а потом возвращается на прежний курс и ускоряется.

Журналист добавляет, что Су-27 развивает максимальную скорость около 2,35 Маха и имеет до десяти точек крепления для ракет или бомб. Секрет долговременного успеха самолета, по мнению Ларсона, заключается в постепенном совершенствовании, в результате которого СУ-27 превратился в широкое семейство самолетов, находящихся в эксплуатации по сей день.

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