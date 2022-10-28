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ТАСС

Премьер Италии подтвердила генсеку НАТО полную поддержку Украине

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Джорджа Мелони
Джорджа Мелони.
Источник изображения: fbm.ru

Джорджа Мелони также выразила надежду на скорую личную встречу с Йенсом Столтенбергом

РИМ, 27 октября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом полную поддержку Рима Украине, а также приверженность НАТО в противодействии угрозам. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.

"Мелони повторила, что Атлантический альянс необходим для защиты безопасности и общих ценностей, которые характеризуют западную идентичность. Мелони подтвердила полную поддержку Украины <...>, а также подчеркнула важность всеобъемлющего подхода и наращивания усилий в рамках НАТО в противодействии разного рода угрозам, исходящим от разных направлений, включая вызовы Юга", - говорится в сообщении.

Мелони выразила надежду на скорую личную встречу со Столтенбергом.

Накануне, выступая в Сенате (верхней палате) парламента перед голосованием по вопросу о доверии ее правительству, она отметила, что мир на Украине нельзя достигнуть ни капитулируя, ни проводя мирные манифестации на площадях. Местные СМИ полагают, что поездка в Брюссель будет первым зарубежным визитом Мелони в качестве премьера. 

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Страны
Италия
Украина
Проекты
NATO
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