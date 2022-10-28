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ТАСС

Зеленский увеличил на $10,5 млрд расходы бюджета на безопасность и оборону

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Genya Savilov, Pool Photo via AP

Согласно подписанному закону, большая часть средств из этой суммы будет выделена Минобороны

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет, тем самым увеличив на 386,9 млрд гривен ($10,5 млрд) расходы на безопасность и оборону.

"Президентом Украины подписан закон Украины "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (принят 18 октября 2022 года). Этим законом среди прочего по общему фонду государственного бюджета увеличены бюджетные назначения отдельным главным распорядителям средств государственного бюджета - субъектам сектора национальной безопасности и обороны в целом на 386,9 млрд гривен ($10,5 млрд). Реализация такого закона позволит осуществлять неотложные задачи в сфере национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте Верховной рады.

18 октября парламент поддержал предложение правительства Украины пересмотреть бюджет, увеличив расходы на силовой блок на 387 млрд гривен ($10,5 млрд). Большую часть дополнительных средств правительство предложило направить Минобороны - 365,2 млрд гривен ($9,9 млрд). МВД будет направлено 12,9 млрд гривен ($349 млн), Службе безопасности Украины - 3,7 млрд гривен ($10 млн), Главному управлению разведки Минобороны - 3,2 млрд гривен ($8,7 млн), Госспецсвязи - 1,3 млрд гривен ($3,5 млн), Службе внешней разведки - 45 млн гривен ($1,2 млн).

В июле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что военные расходы страны с февраля выросли в десять раз - с 13 млрд гривен ($352 млн) до 130 млрд гривен ($3,5 млрд) в месяц. Согласно проекту бюджета Украины на 2023 год, принятому две недели назад Верховной радой, расходы на безопасность и оборону в будущем году возрастут более чем в четыре раза и составят 1,136 трлн гривен ($30 млрд). 

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Украина
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