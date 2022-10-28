Госдума приняла закон о закупках у единственного поставщика для обеспечения спецоперации

ЦАМТО, 27 октября. Госдума приняла закон, позволяющий осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции (СВО).

Как передает "РИА Новости", закон предусматривает утверждение правительством РФ перечня федеральных ведомств, которые вправе осуществлять закупки у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства. Эти ведомства и Минобороны России также смогут осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции. Причем до конца 2023 года при таких закупках не будет применяться ограничение по их предельному годовому размеру (50 млн. руб.).

Кроме того, до конца 2023 года продляется право Кабмина РФ и высших исполнительных органов регионов устанавливать дополнительные случаи закупки у единственного поставщика, помимо тех, что предусмотрены законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ). Правительство РФ также до конца 2023 года сможет устанавливать дополнительные случаи применения закрытых способов закупок, информация о которых не будет размещаться в открытом доступе.

Помимо этого, закон разрешает до конца 2023 года осуществлять закупки у единственного поставщика для оказания услуг по хранению материальных ценностей государственного материального резерва. Одновременно уточняются нормы, касающиеся внесения информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать позже, сообщает агентство.