Желание увидеть мир довольно часто побуждает людей не только путешествовать, но и временно перебраться на проживание в другую страну. Это также возможность в некоторой степени улучшить условия жизни и сменить место работы. Но на практике не всегда все так радужно. Следует очень внимательно и тщательно выбирать страну, в которую вы хотите переехать временно или на ПМЖ. Юридическую консультацию по миграционным вопросам запрашивайте у специалистов - через официальный сайт https://migrationunion.com/ бесплатно.

Способы получения ВНЖ и ПМЖ

В первую очередь нужно четко обозначить цель переезда. Человек должен понимать, что придется приложить усилия и изменить привычный уклад жизни. Существуют несколько легальных способов, которые помогут эмигрировать:

Трудоустройство. Самый популярный и востребованной способ. Можно переехать вместе со всей семьей.

Получение образования. Нужно поступить в учебное заведение страны, в которую вы собираетесь переехать.

Волонтерская деятельность. Скорее всего, статус ВНЖ это вам не принесет, но вы сможете завести много знакомых, которые в свою очередь помогут с переездом.

Вступление в брак с гражданином страны.

Инвестиции в экономику, но это доступно в немногих государствах.

Наличие родственников за границей.

Участие в программах, которые помогают иммигрировать. Например, это зеленая карта для переезда в США.

Выбирая конкретный способ, обязательно уточните, легален ли он в той стране, куда вы собираетесь переезжать.

Плюсы и минусы жизни в самых популярных странах, которые выбирают для эмиграции

Существуют страны, которые с каждым годом привлекают все большей поток мигрантов. Это связано с высоким уровнем дохода и качеством жизни в целом. Сюда относятся Черногория, США, Англия, Израиль, Германия, Испания.

Черногория стала очень популярной для эмиграции в последнее годы. Это связано с множеством путей, которые помогают получить гражданство. Плюсами жизни в Черногории является отличный климат и экология, жители страны близки по культуре. Здесь хорошие условия для жизни. Большим минусом являются проблемы с трудоустройством.

США уже много лет является мечтой эмиграции большого количества людей. Это демократичная страна. Здесь высокие заработные платы и уровень жизни, медицинское обслуживание на высоком уровне. В стране очень большие налоги, многие жители живут с кредитами. Цена на медицинские услуги очень высокая.

Переехать в Великобританию на ПМЖ не так просто, как изначально может показаться, но для студентов она всегда открыта. Здесь высокие и стабильные зарплаты, хорошие условия для жизни, перспектива карьерного роста. Цены на продукты и жилье очень высокие. Возможностей для въезда очень мало.

Германия является частью Европейского Союза. Получение гражданства в ней открывает двери во многие другие страны без необходимости получения визы. Здесь хорошие зарплаты и уровень жизни. Многие наши граждане отмечают, что банковские и государственные органы работают медленно.

Израиль – одно из самых закрытых государств. Чтобы получить ВНЖ, нужно иметь родственников доказать кровную принадлежность. В Израиле очень высокие зарплаты, теплый климат, а медицинское обслуживание одно из самых лучших в мире. Важно понимать, что это очень религиозная страна, которая живет строго по законам Библии.

Испания тоже является частью Европейского Союза, но в отличии от Германии более открыта для мигрантов. Здесь очень теплый климат, созданы хорошие условия для ведения бизнеса. Получив гражданство, вы можете легко путешествовать. Изначально нужно прожить в стране не менее десяти лет.

Румыния является скорее отправной точкой для желающих иммигрировать в Европу, так как государство предлагает упрощенную программу легализации. Но также многие отмечают особую атмосферу для размеренной жизни в данной стране.

Выбирая место для переезда, обязательно учтите все плюсы и минусы вашего выбора. Ведь в каждом государстве есть свои позитивные стороны и негативные.