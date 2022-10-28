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ЦАМТО

Thales поставит бронемашины "Игл-5" ВС Люксембурга

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Колесная бронированная машина GDELS-MOWAG Eagle V (4х4) в базовом исполнении
Колесная бронированная машина GDELS-MOWAG Eagle V (4х4) в базовом исполнении.
Источник изображения: GDELS-MOWAG

ЦАМТО, 27 октября. Компания Thales 25 октября сообщила, что Директорат по вопросам обороны Люксембурга объявил о закупке 80 новых вооруженных бронемашин управления, связи и разведки (CLRV), которые позволят ВС страны продолжать эффективно выполнять свои задачи.

Выбранная генеральным подрядчиком программы компания Thales, как и в рамках французской программы SCORPION, отвечает за разработку и производство электроники для новых платформ, включая поставку средств связи (программно-определяемые радиостанции, разработанные в рамках французской программы CONTACT), систем ситуационной осведомленности, систем самообороны и навигации. Повышение оперативной совместимости между Сухопутными войсками Люксембурга и Франции может стать основой для совместных боевых операций в перспективе.

Закупка включает поставку 80 бронемашин управления, связи и разведки, а также обновление системы логистической поддержки и связи, необходимых для обеспечения максимальной пригодности машин к эксплуатации и оптимизации доступности парка.

Поставку техники Thales будет осуществлять под управлением Агентства поддержки и приобретений НАТО (NSPA) совместно с компаниями-партнерами: General Dynamics European Land Systems (GDELS) и FN Herstal. GDELS будет поставлять используемые в качестве шасси ББМ "Игл-5", а FN Herstal – дистанционно управляемый модуль вооружения DeFNder Medium.

По информации компании, закупка осуществляется для противодействия новым угрозам и демонстрации единства с союзниками по НАТО. Учитывая уязвимость экипажей бронетехники, для повышения эффективности и безопасности личного состава необходимо повысить его ситуационную осведомленность, скорость принятия решений и действий. Информация должна передаваться немедленно, чтобы угрозы можно было нейтрализовать как можно быстрее после их обнаружения.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2021 года правительство Люксембурга приняло решение о выделении до 367 млн. евро на замену бронированных машин ВС страны. 15 сентября 2022 года заместитель премьер-министра и министр обороны Франсуа Бауш объявил о приобретении для Вооруженных сил страны 80 бронемашин управления, связи и разведки (CLRV). Выделенный бюджет также покрывает затраты на материально-техническую поддержку и обслуживание техники.

По итогам оценки при участии NSPA для ВС Люксембурга будут закуплены ББМ "Игл-5" с колесной формулой 4x4 компании General Dynamics. Новые бронемашины CLRV заменят состоящие на вооружении устаревшие многоцелевые бронеавтомобили M-1114 (HMMWV) и повысят боевые возможности ВС Люксембурга.

Многоцелевая ББМ "Игл-5" обеспечит высокий уровень баллистической и противоминной защиты, будет оснащена дистанционно управляемым модулем вооружения DeFNder Medium компании FN Herstal, французской системой боевого управления и обмена информацией SICS (Systeme d'Information et de Combat SCORPION), а также новой программируемой радиостанцией CONTACT и устройством противодействия СВУ BARAGE компании Thales для обеспечения взаимодействия с зарубежными партнерами (начиная с Франции и Бельгии). Унификация оборудования с Бельгией и Францией позволит снизить затраты на эксплуатацию и обеспечение.

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Страны
Бельгия
Люксембург
Франция
Продукция
HMMWV
Компании
FN Herstal
General Dynamics
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Проекты
NATO
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