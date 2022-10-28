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Военное обозрение

Многие западные коммерческие спутники, ведущие разведку в пользу Украины, ранее были выведены на орбиту российскими ракетами-носителями

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Источник изображения: topwar.ru

Заявление представителя российского МИД Константина Воронцова на площадке ООН о том, что Россия оставляет за собой право считать коммерческие спутники США, используемые в военных целях для помощи Украине, «законной целью для ответного удара», вызвало неоднозначную реакцию у российских пользователей соцсетей.

К примеру, звучат вопросы о том, насколько мы готовы к «Звездным войнам». Репортер ВГТРК Александр Сладков вообще обратил внимание, что «мы сами значительно потрудились, создавая недружественные орбитальные группировки, запуская в космос коммерческие спутники, ставшие вдруг разведывательными». Часть из них сейчас и осуществляет сбор и передачу разведданных в пользу Украины.

Эксперты считают, что обнаружение и уничтожение небольших космических объектов, особенно низкоорбитальных, — это технически крайне сложная и высокозатратная процедура. К тому же, взамен десятка сбитых спутников американцы смогут достаточно оперативно вывести другие, используя ракеты-носители Илона Маска.

К примеру, одна ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX способна доставить на орбиту 60 спутников системы космической связи Starlink, которая, как известно, обеспечивает интернет-связь для украинской армии. Всего с момента основания SpaceX и по 2022 год количество запущенных аппаратов Starlink приблизилось к 2 000.

Что касается использования российских ракет-носителей для отправки на орбиту спутников из «недружественных стран», то еще 26 февраля этого года тогдашний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что в ответ на санкции концерн приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане. Сейчас европейцы пытаются решить вопрос с заменой наших «Союзов» на корабли собственного производства, ведут переговоры с японскими и индийскими аэрокосмическими компаниями и, естественно, Илоном Маском. Пока без особого успеха.

Прекратила Россия и поставки в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181, правда, еще в 2021 году. Сотрудничество между нашим «Роскосмосом» и NASA в части обслуживания, доставки грузов и экипажей на МКС пока продолжается, но довольно в натянутом режиме. К тому же, Россия приступила к реализации программы по созданию собственной орбитальной станции. Приостановлено сотрудничество России и западных стран и в части большинства совместных программ по исследованию и освоению дальнего космоса.

В то же время, за десятилетия сотрудничества в освоении космоса наша страна действительно, по сути, создала западную орбитальную коммерческую группировку. И это факт, с которым теперь уже ничего не поделать.

Что касается угроз представителя российского МИД, то их следует скорее расценивать с точки зрения ответа на информационную войну, которую Киев, а следом и Запад, массированно ведут против России. Если им позволено, не гнушаясь никакими ограничениями, угрожать, то почему бы и нам не использовать те же самые приемы противодействия в информационном пространстве? Хотя и все возможности для уничтожение спутников, несмотря на сложность процедуры, у России, безусловно, имеется.

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