Австралия направляет дополнительную партию бронемашин Bushmaster для ВСУ

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Неоднократные просьбы Киева о поставке дополнительных партий бронетехники для украинской армии наконец-то дошли до Канберры, правительство Австралии одобрило поставку бронемашин Bushmaster на Украину.

Потери бронетехники в последние месяцы заставили Киев судорожно искать возможность их как-то компенсировать, однако попытки выпросить что-то в США и Европе успехом не увенчались, все что можно на Украину уже направлено, а из наличия своих армий европейцы стараются технику не отдавать, как говорится, на всякий случай. Постучавшись в закрытые двери Европы и Америки, Украина обратила свой взор на далекую Австралию, которая довольно активно снабжала до этого ВСУ бронемашинами.

Разговор между министрами иностранных дел Украины и Австралии Дмитрием Кулебой и Пенни Вонг состоялся в 20-х числах сентября на полях Генассамблеи ООН. Украинский представитель попросил бронетехнику, в ответ получив обещание, что вопрос будет рассмотрен. В итоге на Украину едет дополнительная партия бронемашин Bushmaster в количестве 30 единиц. Как сообщается, вся техника из наличия австралийской армии. В общей сложности, учитывая новую поставку, Австралия передала Украине 90 бронемашин Bushmaster.

Я благодарен Австралии за новый пакет безопасности, включающий тренировки для наших военных и 30 дополнительных Bushmaster. Эти бронемашины показали отличные результаты на поле боя и Украина обращалась с запросом на дополнительную партию

- заявил Кулеба.

Между тем появилась информация, что ВСУ могут получить шведские самоходные гаубицы Archer, власти страны рассматривают вопрос поставки Киеву 12 САУ. Окончательного решения по данному вопросу не принято, но в Стокгольме склоняются к положительному для Украины варианту.