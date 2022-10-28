Войти
Военное обозрение

Пилот российского МиГ-31 рассказал подробности уничтожения бомбардировщика Су-24 ВВС Украины

255
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В зоне спецоперации проводит боевую работу военная авиация России, в частности, сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего действия МиГ-31. Об одной из атак такого самолета рассказал ее непосредственный участник.

Видео его рассказа и кадры одного из боевых вылетов опубликовало Министерство обороны РФ.

На нем пилот российского МиГ-31 рассказал подробности уничтожения бомбардировщика Су-24 ВВС Украины во время боевых действий в ходе спецоперации. Самолет противника, обнаруженный РЛС нашего истребителя во время патрулирования воздушного пространства в зоне СВО, постарался уйти из-под удара, но у него это не получилось. Су-24, принадлежность которого к ВВС Украины подтвердили в российском пункте управления, был сбит при помощи ракеты класса «воздух-воздух», выпущенной пилотом МиГ-31 ВКС РФ.

Выполнили пуск ракет большой дальности, произвели подсвет, далее обнаружили по командам бортовой радиолокационной станции пропадание метки самолета противника и получили подтверждение с воздушного пункта управления, что цель была поражена

- рассказал командир экипажа МиГ-31.

Особенностью этого самолета является его неприхотливость к погодным условиям и способность действовать на больших высотах. Его сверхзвуковая крейсерская скорость составляет 2,5 тысячи километров в час.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
МиГ-31
Су-24
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
10.10.2022
У России крупнейший ядерный арсенал. Силы НАТО будут уничтожены за полчаса
13.09.2022
Поверка реакции: Балтику протестировали на защиту от гиперзвукового удара
24.04.2018
Русский могильщик
30.07.2014
Перспективы морской авиации РФ
13.08.2012
100 лет ВВС России: что есть, и что ожидается
24.03.2011
ВВС России получит ударные самолеты морской авиации до конца года
15.05.2009
У России появятся десятки "Защитников"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 06:30
  • 36390
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.10 05:08
  • 3
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 28.10 03:35
  • 2
Военный эксперт рассказал о технических характеристиках ЗРК NASAMS
  • 27.10 19:29
  • 12
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 12:53
  • 2
Коллеги по обороне: президент призвал обеспечить солдат в СВО современным снаряжением
  • 27.10 12:47
  • 1
Кремль: по полигону Кура произвели пуски МБР "Ярс" и ракеты "Синева"
  • 27.10 12:29
  • 3
Рогозин сообщил о наличии у добровольческих батальонов в ДНР тяжелой техники и БПЛА
  • 27.10 12:07
  • 0
Новый виток развития Запада: прав тот, у кого дубина больше
  • 27.10 11:42
  • 5
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 11:25
  • 0
Противостояние марионеток США (Залужный) и Британии (Зеленский) набирает обороты
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены