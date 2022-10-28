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В зоне спецоперации проводит боевую работу военная авиация России, в частности, сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего действия МиГ-31. Об одной из атак такого самолета рассказал ее непосредственный участник.

Видео его рассказа и кадры одного из боевых вылетов опубликовало Министерство обороны РФ.

На нем пилот российского МиГ-31 рассказал подробности уничтожения бомбардировщика Су-24 ВВС Украины во время боевых действий в ходе спецоперации. Самолет противника, обнаруженный РЛС нашего истребителя во время патрулирования воздушного пространства в зоне СВО, постарался уйти из-под удара, но у него это не получилось. Су-24, принадлежность которого к ВВС Украины подтвердили в российском пункте управления, был сбит при помощи ракеты класса «воздух-воздух», выпущенной пилотом МиГ-31 ВКС РФ.

Выполнили пуск ракет большой дальности, произвели подсвет, далее обнаружили по командам бортовой радиолокационной станции пропадание метки самолета противника и получили подтверждение с воздушного пункта управления, что цель была поражена

- рассказал командир экипажа МиГ-31.

Особенностью этого самолета является его неприхотливость к погодным условиям и способность действовать на больших высотах. Его сверхзвуковая крейсерская скорость составляет 2,5 тысячи километров в час.