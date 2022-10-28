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Размещение атомной бомбы США в Турции повредит отношениям с Россией

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Погрузка атомной бомбы B61-12 на C-17 Globemaster III на авиабазе Маккорд, штат Вашингтон
Погрузка атомной бомбы B61-12 на C-17 Globemaster III на авиабазе Маккорд, штат Вашингтон.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain U.S. Air Force Photo by Abner Guzman

Аналитик Мехмет Перинчек: Турции не следует размещать на своей территории американскую атомную бомбу, это осложнит отношения с Россией

Историк и политический аналитик Мехмет Перинчек заявил о недопустимости размещения американской атомной бомбы в Турции, в противном случае испортятся отношения страны с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

США планировали заменить устаревшее вооружение на базах НАТО в ряде европейских стран на новое в 2023 году. Речь идет о размещении модернизированной атомной бомбы B61-12 в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Планы Соединенных Штатов изменились, и более совершенный вариант бомбы планируют поставить в перечисленные страны до конца 2022 года.

"Вопрос стоит ребром - для чего используют США ядерное вооружение: для защиты или для нападения?" - интересуется Перинчек.

Эксперт полагает, что Соединенные Штаты планируют использовать Европу как плацдарм ядерной войны. Включение Турции в список стран, где США планируют разместить ядерное оружие, вызывает у историка подозрение. Он утверждает, что это спровоцирует осложнение отношений не только с Россией, но также с Ираном и Азербайджаном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже обращал внимание на нежелание России участвовать в ядерной риторике. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не планирует наносить ядерные удары.

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