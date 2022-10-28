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ТАСС

Полезную нагрузку первого спутника программы "Сфера" включат через несколько дней

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Проект «Сфера»
Проект «Сфера».
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

Сейчас аппарат проходит летные испытания

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Полезную нагрузку запущенного по программе "Сфера" спутника "Скиф-Д", которая обеспечит целевую работу аппарата, включат через несколько дней. Об этом сообщил в четверг гендиректор АО "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, входит в Роскосмос) Евгений Нестеров.

"Аппарат сейчас проходит летные испытания. Мы через несколько дней включаем полезную нагрузку, сейчас происходит дегазация", - сказал он, отвечая на вопрос о состоянии спутника "Скиф-Д" на полях XXVII международной конференции операторов и пользователей сети спутниковой связи России SАTCOMRUS 2022.

Первый аппарат "Скиф-Д" по программе "Сфера" был запущен 22 октября на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный вместе с тремя аппаратами "Гонец-М".

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. По словам бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, программа будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения. 

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-2 РН
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