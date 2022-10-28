Войти
ТАСС

Главкосмос поставил Индии системы и оборудование для космического корабля "Гаганьян"

214
0
0
Главкосмос
Главкосмос.
Источник изображения: Роскосмос

Четыре пилота ВВС Индии ранее прошли подготовку на базе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и Института медико-биологических проблем РАН к полету в космос

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) поставило индийской стороне системы и оборудование для транспортного пилотируемого корабля "Гаганьян", а также индивидуальное снаряжение. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в четверг.

"В рамках контрактов Главкосмоса индийской стороне поставлены системы и оборудование для транспортного пилотируемого корабля "Гаганьян", индивидуальное снаряжение (скафандры, кресла и ложементы, произведенные российским АО "Научно-производственное предприятие "Звезда") для будущих индийских космонавтов", - говорится в сообщении об участии компании в проходящем в Нью-Дели Индийском космическом конгрессе (India Space Congress 2022, ISC-2022).

Ранее гендиректор предприятия "Звезда" Сергей Поздняков сообщил в интервью ТАСС, что скафандры, оборудование к ним и амортизационные кресла для пилотируемой миссии Индии в космос "Гаганьян" готовы.

Как напомнили в Главкосмосе, ранее на базе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и Института медико-биологических проблем РАН четыре пилота ВВС Индии прошли подготовку к полету в космос. По программе "Гаганьян" Главкосмос взаимодействует с Центром пилотируемых полетов Индийской организации космических исследований (Human Space Flight Centre of Indian Space Research Organisation, ISRO).

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года в рамках проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса). Первоначально планировалось, что трое членов экипажа проведут на орбите от пяти до семи дней, группа индийских астронавтов уже прошла подготовку в российском Звездном городке.

В сентябре прошлого года занимавший тогда пост главы Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайлаасавадиву Сиван в интервью газете The Times of India сообщил, что экипировка для будущих первых астронавтов Индии и индивидуальные кресла, в которых они проведут полет в космос в рамках проекта "Гаганьян", будут изготовлены в России. Двумя месяцами позже он сообщил, что из-за пандемии коронавируса, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" отложена. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
ISRO
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.03.2021
Россия применит в космическом туризме опыт подготовки индийских космонавтов - глава "Главкосмоса"
07.08.2020
Подготовка индийских космонавтов в России должна завершиться в первом квартале 2021 года - "Главкосмос"
03.01.2020
В Индии четверо астронавтов отобраны для подготовки в России
03.01.2020
Первые четыре индийских астронавта начнут подготовку в России в январе
19.11.2019
Индийские астронавты начнут тренировки в российском ЦПК в 2020 году
22.08.2019
Четыре индийских космонавта пройдут отбор и подготовку в России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 06:30
  • 36390
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.10 05:08
  • 3
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 28.10 03:35
  • 2
Военный эксперт рассказал о технических характеристиках ЗРК NASAMS
  • 27.10 19:29
  • 12
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 12:53
  • 2
Коллеги по обороне: президент призвал обеспечить солдат в СВО современным снаряжением
  • 27.10 12:47
  • 1
Кремль: по полигону Кура произвели пуски МБР "Ярс" и ракеты "Синева"
  • 27.10 12:29
  • 3
Рогозин сообщил о наличии у добровольческих батальонов в ДНР тяжелой техники и БПЛА
  • 27.10 12:07
  • 0
Новый виток развития Запада: прав тот, у кого дубина больше
  • 27.10 11:42
  • 5
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 11:25
  • 0
Противостояние марионеток США (Залужный) и Британии (Зеленский) набирает обороты
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены