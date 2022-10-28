Главкосмос поставил Индии системы и оборудование для космического корабля "Гаганьян"

Четыре пилота ВВС Индии ранее прошли подготовку на базе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и Института медико-биологических проблем РАН к полету в космос

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) поставило индийской стороне системы и оборудование для транспортного пилотируемого корабля "Гаганьян", а также индивидуальное снаряжение. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в четверг.

"В рамках контрактов Главкосмоса индийской стороне поставлены системы и оборудование для транспортного пилотируемого корабля "Гаганьян", индивидуальное снаряжение (скафандры, кресла и ложементы, произведенные российским АО "Научно-производственное предприятие "Звезда") для будущих индийских космонавтов", - говорится в сообщении об участии компании в проходящем в Нью-Дели Индийском космическом конгрессе (India Space Congress 2022, ISC-2022).

Ранее гендиректор предприятия "Звезда" Сергей Поздняков сообщил в интервью ТАСС, что скафандры, оборудование к ним и амортизационные кресла для пилотируемой миссии Индии в космос "Гаганьян" готовы.

Как напомнили в Главкосмосе, ранее на базе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и Института медико-биологических проблем РАН четыре пилота ВВС Индии прошли подготовку к полету в космос. По программе "Гаганьян" Главкосмос взаимодействует с Центром пилотируемых полетов Индийской организации космических исследований (Human Space Flight Centre of Indian Space Research Organisation, ISRO).

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года в рамках проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса). Первоначально планировалось, что трое членов экипажа проведут на орбите от пяти до семи дней, группа индийских астронавтов уже прошла подготовку в российском Звездном городке.

В сентябре прошлого года занимавший тогда пост главы Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайлаасавадиву Сиван в интервью газете The Times of India сообщил, что экипировка для будущих первых астронавтов Индии и индивидуальные кресла, в которых они проведут полет в космос в рамках проекта "Гаганьян", будут изготовлены в России. Двумя месяцами позже он сообщил, что из-за пандемии коронавируса, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" отложена.