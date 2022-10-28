Ещё в начале прошлого века появилось такое понятие, как автотуризм. Впрочем, о популярности его можно говорить только с недавних времён. Связано это преимущественно с тем, что собственные автомобили появились у большинства только в последнее время, равно, как и качество дорог стало лучше.

Современные транспортные средства отличаются разнообразием, благодаря чему каждый сможет подыскать себе машину по душе. Так, например, для постоянных путешествий лучше приобрести легковое транспортное средство, внедорожник или целый дом на колёсах. Таким образом, можно перемещаться небольшой семьей или огромной компанией друзей.

Очень важно не нарушать закон в поездке, поэтому один из способов как легально находиться по всей Европе на равных правах с местными - получение второго паспорта одной из европейских стран, например гражданство Румынии - тогда и любые проблемы (лучше конечно без них, но все бывает) будет в разы легче порешать в качестве резидента.

Преимущества передвижения по странам на собственном авто

В первую очередь, стоит отметить такой плюс, как свободу передвижения и выбор маршрута. Наверное, каждому знакомо, когда появляется желание остановиться на середине пути для того, чтобы просто полюбоваться красотами или заправиться на АЗС не бензином, а ароматным кофе или стаканчиком чая. Для того, кто предпочитает не пользоваться услугами профессиональных водителей или гидов, такая возможность определённо имеет место быть.

Путешествие на личном автомобиле гарантирует массу впечатлений и ощущение того, что ты находишься в самом центре приключения, особенно, если тебя сопровождают верные друзья. Ощутимым преимуществом является возможность иметь все вещи под рукой. Совсем не обязательно просить кого-то остановиться, а также уговаривать попутчиков для того, чтобы достать из багажника любимый предмет, никого не потревожив.

Что касается багажа, то самостоятельное путешествие подразумевает отсутствие необходимости ограничиваться по весу, взять с собой в дорогу можно практически всё, что угодно. Аналогично это работает, если нужно захватить с собой любимого питомца. Четвероногий друг не будет мучиться в клетке или в багажном отделении, а тем более – в приюте для животных, куда его отправят на время путешествия хозяев.

Следует уделить особое внимание и на заботы

Впрочем, у такого приключения, как путешествие по городам и странам, если свои минусы. В первую очередь, это затраты на бензин и необходимость преодолевать платные трассы. В отдельных ситуациях путешествие на личном автомобиле обходится дороже, нежели полёт на самолёте или поездка на поезде. Опять же, нельзя исключать вероятность поломки машины в пути. От того же прокола колеса никто не застрахован, и разбираться с подобной неполадкой придётся непосредственно хозяину транспортного средства.

В процессе передвижения нарушать ПДД и тем более, скоростной режим нельзя, в противном случае придётся столкнуться с неизбежными штрафами.

От ДТП никто не застрахован, и на трассах они случаются в самый неожиданный момент, и довольно часто. Стоит ли говорить о том, что водитель за рулём устаёт и это неизбежно? Даже будучи самым опытным, автовладелец спустя несколько часов непрерывной езды требует полноценного отдыха. Идеальным решением в данном случае является возможность поменяться с кем-либо.

Прохождение границы – тоже тот ещё квест. В отдельных ситуациях данный процесс занимает массу времени, из-за чего важно проверить машину перед путешествием.

Перед тем, как отправиться в поездку в другую страну на личном автомобиле, необходимо подвергнуть последний полноценному техосмотру. Даже приобретая настоящее откровение от бывшего водителя, можно очень многого не знать о том, как устроен на машине тот или иной узел. На профессиональных механиках экономить точно не стоит, они должны тщательно осмотреть автомобиль перед путешествием. Только в этом случае можно гарантировать, что с транспортным средством ничего не случится.

После полной проверки транспортного средства необходимо дополнительно проверить, всё ли подготовлено для безопасной дороги. В первую очередь, важно предупредить родных о поездке. Далее составляется список телефонных номеров, которые могут пригодиться в дороге.

Уровень топлива в баке никогда не нужно доводить до критического минимума, важно своевременно заправляться. Аналогично это работает, когда речь идёт о необходимости сделать остановки. Спать тоже важно, но не за рулём, а в номерах, забронированных заблаговременно. Лучше обеспечить себе простой в пути, но при этом хороший отдых.

Документы всегда должны быть при водителе и пассажирах неотлучно, тем более нельзя оставлять без присмотра ценные вещи. И это только малая часть рекомендаций, которые нужно соблюсти, отправляясь в путешествие на собственной машине. В любом случае такое мероприятие будет своеобразным приключением, способным оставить самые яркие впечатления о поездке.