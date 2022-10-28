Военный эксперт заявил о возможных последствиях размещения бомб B61-12 в Европе

Военный эксперт Юлин: США доставят бомбы B61-12 на европейские базы НАТО, откуда может быть нанесен удар по РФ

Решение Вашингтона ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе является эскалацией конфликта. Об этом 27 октября «Известиям» заявил военный историк, военный эксперт Борис Юлин.

«Это свободнопадающие ядерные бомбы. Это означает, что часть американского ядерного оружия выведено в зону, откуда может быть непосредственно, без дополнительной переброски, нанесен удар по Российской Федерации. То есть это дальнейшая эскалация конфликта», — сказал он.

При этом эксперт отметил, что США планируют ускорить размещение B61-12 в Европе для обеспечения боеготовности.

«Ядерное оружие имеет склонность к деградированию. То есть, допустим, если долго не проводить испытания, то нет гарантии, что ядерное оружие взорвется», — пояснил Юлин.

Ранее в этот день газета Politico сообщила, что модернизированные тактические бомбы B61-12 должны быть доставлены на европейские базы НАТО уже в декабре. Издание цитирует дипломатический документ, в котором указано, что бомбы будут доставлены в ускоренном порядке «с учетом нарастания ядерной риторики России, чтобы обеспечить постоянную готовность».

Однако пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в комментарии Politico сообщил, что США уже много лет проводят модернизацию в рамках программы B61 и «не собираются обсуждать в деталях вопрос о ядерном арсенале».

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.