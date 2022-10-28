Американский народ вправе знать, как закончится конфликт на Украине

The Hill: Запад намеренно игнорирует вопрос о том, как закончится конфликт на Украине

США и Европа не хотят задаваться вопросом о том, чем закончится украинский конфликт, пишет The Hill. По мнению автора, такая позиция опасна, поскольку она не позволяет планировать, и Запад может оказаться втянут в крайне нежелательную ситуацию.

Джошуа Гумински (Joshua C. Huminski)

Через две недели граждане США отправятся на участки, чтобы проголосовать на промежуточных выборах. Экономика и инфляция, вне всяких сомнений, будут во главе списка проблем, беспокоящих избирателей. Тем не менее, они почти наверняка озабочены ситуацией в мире и участием Америки в украинском конфликте, пусть и не в первую очередь.

Администрация президента вполне разумно поступает, избегая предметного обсуждения украинского вопроса в ходе предвыборной кампании. Внешняя политика редко приносит победу на выборах — и уж точно не в такой напряженной внутриполитической обстановке.

Тем не менее, у выборов есть последствия и, если Америка продолжит оказывать поддержку Киеву, как и должна, властям лучше все же начать более доходчиво доносить до страны важность борьбы против России. Руководство должно объяснить значимость этой борьбы в контексте стратегических национальных интересов и защиты верховенства права от неприкрытой незаконной агрессии. Для этого нужно также выйти за рамки упрощенных клише и лозунгов на наклейках на бамперах и начать задавать некоторые очень непростые вопросы.

Возможно, самый важный из них — чем должен закончиться этот военный конфликт? Неудивительно, что США и их союзники по большей части оставили подобные вопросы без ответов. Часто можно услышать, что именно Киеву решать, на каких условиях конфликт завершится. Нельзя сказать, что такая позиция в корне неверна, но оставлять этот вопрос открытым — политически выгодная уловка.

Принимать решение об условиях окончания конфликта действительно должен Киев, однако считать, будто США и Запад в более широком смысле не имеют на него влияния — значит игнорировать реальность. Они во многом являются его стороной, и чем скорее власти бросят притворяться, что это не так, тем лучше. У Запада есть свои интересы в этом конфликте, и предполагать, что он просто заряжает пистолет и передает его Украине — в лучшем случае неискренне, а в худшем и вовсе опасно.

Страны-союзники не желают отвечать на этот вопрос, поскольку, даже просто задавая его, они рискуют обнажить вполне реальные линии раскола в поддержке Украины. Если бы не существенная поддержка Запада, Киев, скорее всего, не добился бы сегодняшнего успеха, даже несмотря на храбрость своих бойцов.

Оставляя все "на усмотрение Киева", США дают каждой стране, оказывающей поддержку, иллюзию того, что она тоже не является стороной конфликта. Если Германия и Франция действительно расходятся во взглядах на окончание кризиса с Эстонией и Польшей, а также США и Великобританией, единству грозит раскол, которым Россия может воспользоваться.

Киев очень впечатляюще и вполне успешно контролирует информационное пространство. Запад же, во всяком случае публично, имеет очень скромное представление о целях и намерениях Украины, а также о ее потерях и ходе боевых действий — за исключением сообщений в соцсетях и СМИ. Сама постановка вопросов, связанных с этими ключевыми факторами, в нынешней геополитической и культурной среде приравнивается к ереси — будто просто задавать вопросы сродни поддержке России. Это не так. Это рациональное исследование геополитических реалий, которые оказывают значительное влияние на принятие политических решений.

Военные действия и дипломатия происходят параллельно. Развитие событий на поле боя меняет условия для политического урегулирования конфликта. Нельзя просто ждать благоприятных военных результатов и только потом формулировать цели и конечные условия. Не менее глупо полагать, что формулирование целей каким-то образом передаст инициативу России и будет означать капитуляцию. Скорее, это лишь первый шаг в сложном и жестоком вальсе к окончанию конфликта.

Исторически так сложилось, что Америка плохо ведет ограниченные войны с неясными целями. Сегодня мы оказались втянуты в опосредованный конфликт с непонятным концом. Можно предположить, какими должны быть цели и намерения — например, истощение военной мощи России, вытеснение ее армии с украинских территорий и так далее — но это лишь предположения, а не утвержденные политические цели. Стоит ли тогда удивляться, что в отсутствие ясности многие американцы ставят под сомнение бессрочный характер поддержки, которую Вашингтон оказывает Украине?

Если не задаваться вопросом о том, какие цели стоят перед Киевом, и какими могут или должны быть цели Запада, последний может запросто быть втянут в нежизнеспособную и неустойчивую ситуацию или, того хуже, столкнуться с прямой эскалацией. Украина продемонстрировала готовность и способность атаковать российскую территорию. Украинские спецслужбы подозревают в совершении убийства Дарьи Дугиной, дочери ультранационалистического философа Александра Дугина. Тот факт, что власти США раскрыли причастность Киева к инциденту, говорит об их недовольстве уровнем открытости Украины и стремлении избежать того, в чем Вашингтон участвовать не хочет.

Как далеко готовы зайти США в поддержке Украины? Речь не о текущем сражении за выживание страны и возращение территорий, а о стратегической конечной цели. Если Киев захочет вернуть себе Крым, окажет ли Вашингтон помощь, необходимую для такой кампании? А если Украина сочтет необходимым нанести более мощные удары по контролируемым Россией территориям или даже по самой России? Предоставит ли Запад дальнобойное вооружение, необходимое для наступления такого масштаба? Или для Вашингтона, Лондона и Брюсселя это станет красной линией? Гипотетически, что будет, если Киев потребует ни много ни мало смены режима в Москве? Поддержат ли Соединенные Штаты такой исход?

Не менее важен вопрос о том, какой должна стать послевоенная Украина. Сколько денег потребуется на восстановление ее экономики и инфраструктуры? Заплатят ли за это НАТО и ЕС, если не сейчас, то в будущем? Если да, то на каких условиях блоки будут требовать от Украины проведения государственных реформ и реконструкции на институциональном уровне? Насколько надежной будет эта помощь в период наряженной экономической обстановки?

Поддержка Украины — правое дело, но это не значит, что нужно игнорировать сложные геополитические и стратегические вопросы, которые относятся к национальным интересам США. Если не задать их сейчас, это будет равносильно отказу от планирования. В таком случае не стоит удивляться, если реальность нам за это отомстит.

Джошуа Гумински – директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса