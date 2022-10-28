ВС Украины принимают первые поставленные США ЗРК NASAMS

ЦАМТО, 27 октября. Компания Raytheon Technologies поставила правительству США два зенитных ракетных комплекса NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), предназначенных для передачи ВС Украины.

В программе CNBC "Squawk on the Street" 25 октября главный исполнительный директор Raytheon Technologies Грег Хейс уточнил, что компания поставила две системы NASAMS правительству США несколько недель назад. В настоящее время они уже разворачиваются на Украине.

США дали обещание оперативно поставить Украине два комплекса NASAMS и еще шесть в течение более длительного периода времени. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил 24 октября, что NASAMS, как ожидается, будут поставлены "в течение следующих нескольких недель" и Украина объявит, когда они прибудут в страну. Чиновники Пентагона заявили, что первые NASAMS "можно было закупить и поставить быстро, потому что большая часть компонентов уже была произведена".

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора в этом месяце пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому ускорить поставки NASAMS на фоне ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В отчете Raytheon о результатах за третий квартал сообщается, что фирма ожидает "в ближайшее время" получить дополнительные заказы на NASAMS, обусловленные растущим спросом на средства ПВО из-за конфликта на Украине.

Как сообщал ЦАМТО, 1 июля 2022 года Министерство обороны США объявило о выделении пакета помощи на сумму 820 млн. долл. в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины" (USAI – Ukraine Security Assistance Initiative) и прямых распоряжений президента США в соответствии с его полномочиями (PDA). Пакет включал поставку двух ЗРК NASAMS.

МО США 24 августа 2022 года объявило о выделении в рамках инициативы USAI дополнительной помощи в области безопасности на сумму до 3 млрд. долл. В состав этого пакета, в частности, вошли шесть ЗРК NASAMS с дополнительными боеприпасами.

С компанией Raytheon Missiles & Defense, являющейся подразделением Raytheon Technologies, 26 августа 2022 года был подписан контракт стоимостью 182,295 млн. долл. на производство ЗРК NASAMS для ВС Украины. Работы должны быть выполнены на предприятии в Тьюксбери (шт.Массачусетс) до 23 августа 2024 года.

В настоящее время основным средством поражения ЗРК NASAMS является наземная версия ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух", способная поражать воздушные цели на дальностях от 2,5 до 25 км. С 2019 года также проведена интеграция ракеты AIM-9X "Сайдуиндер".

Кроме того, на завершающей стадии разработки находится перехватчик AMRAAM-ER, отличающийся увеличенной дальностью и эффективностью поражения цели. По заявлению разработчиков, дальность поражения целей ракетой AMRAAM-ER должна превысить 40 км, а высота – 13,6 км.