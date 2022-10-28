СМИ: Кулеба обеспокоен заявлениями республиканцев США о сокращении помощи Украине

Глава украинского МИД назвал несправедливыми заявления о сокращении военной помощи Киеву

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность в связи с недавними заявлениями представителей республиканской партии США о сокращении военной помощи Украине в случае победы на выборах в Конгресс. Об этом в среду Кулеба сообщил в интервью порталу Axios.

"Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы", - считает глава МИД Украины. Кулеба также отметил, что Украина всегда получала поддержку двух партий Конгресса и сказал, что Киев "будет работать как с республиканцами, так и с демократами, чтобы убедиться, что помощь продолжается".

Ранее лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти указал, что если республиканцы по итогам выборов получат большинство в Конгрессе, то они могут не поддержать новые шаги Белого дома по оказанию помощи Украине.

Президент США Джо Байден подверг критике республиканцев, допускающих возможность сокращения помощи Вашингтона Киеву.