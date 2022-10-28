Насколько глубока приверженность Америки Украине?

NR: выборы в Конгресс покажут, насколько США готовы и дальше помогать Украине

Все больше республиканцев высказываются за сокращение помощи Украине, пишет National Review. После выборов в Конгресс украинский вопрос в условиях национального кризиса сменят другие приоритеты, считает автор статьи.

Майкл Брендан Дохерти

Конгрессменам-республиканцам вполне уместно высказаться от имени большинства республиканцев, которые вовсе не считают, что мы слишком мало делаем для Украины.

Насколько американцы привержены делу Украины? Это вопрос, на который, вероятно, ответят уже в следующем составе Конгресса.

На прошлой неделе лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy) отметил, что у его партии после ноябрьских выборов могут быть приоритеты, отличные от тех, что имеются у нынешнего Конгресса. "Я думаю, что когда люди будут жить в глубокой рецессии, то не будут готовы давать Украине карт-бланш", — сказал он.

Эти слова коллеги вызвали упреки со стороны Митча Макконнелла (Mitch McConnell), лидера республиканского меньшинства в Сенате, который утверждал, что администрация Байдена и Конгресс должны делать больше для поддержки Украины. В недавнем прошлом Макконнелл указывал, что Украина является приоритетом для американцев.

Консервативный политический обозреватель, главный редактор журнала Commentary Ной Ротман (Noah Rothman) изучил результаты последних опросов и предостерегает Маккарти и республиканскую партию от пустой траты времени на разговоры о снижении поддержки Украины Америкой. Это явилось бы слабостью перед "громко кричащим меньшинством популистских агитаторов". Как утверждает Ротман, поддержка Украины в США достаточно прочна.

Действительно, в начале октября агентство Reuters опросило взрослых американцев и обнаружило, что 73% опрошенных продолжают поддерживать военные действия Украины, в том числе две трети тех, кто называет себя республиканцами. Месяцем ранее институт Гэллапа обнаружил, что 66% всех американцев поддерживают усилия Украины по возвращению своей территории силой, и большинство республиканцев согласны с ними. Июльский опрос, проведенный Чикагским советом по вооруженным делам, показал, что 68% республиканцев поддерживают военную помощь Украине по сравнению с 72% всех респондентов. Эти цифры, как правило, не сильно меняются от опроса к опросу с самого начала конфликта. От ввода российских войск до осады Киева, прорыва российских оборонительных рубежей вокруг Харькова и до сегодняшнего дня, когда Украина оказывает давление на территории, вошедшие в состав России с 2014 года. Получается, что взгляды американцев на украинский конфликт в целом остаются статичными.

Однако я совершенно не уверен в том, что цифры опросов реально отражают то, что думают люди. Судите сами. По реакции на предлагаемые в опросах стандартные вопросы — "поддерживаете ли вы военные действия Украины" и "поддерживаете ли вы усилия Украины по возвращению своей территории силой" — даже такого скептика-анти-интервенциониста, как я, можно было бы причислить к "ястребам" по вопросу Украине. Если поставить вопрос очень обобщенно и только в плоскости симпатий-антипатий, то очень легко получить ответ, сводящийся к тому, что Украину обидели и что ее военные усилия справедливы. А ведь на самом деле вопрос состоит в ином: в том, какие издержки и риски могут и должны быть возложены на американцев.

Я снова и снова утверждаю и доказываю, что Вашингтон имеет привычку вести свои зарубежные войны и интервенции вне зависимости от мнения американцев. Общего плана таких военных авантюр у Вашингтона нет. Расходы ложатся на национальный бюджет — нашу кредитную карту — и никак затем не восполняются. Враги пока не способны нас тронуть на нашей территории. Пока мы говорим только о деньгах, американцы, скорее всего, скажут, что тратить их на такие мероприятия стоит. Но в чем же тогда причина того, что наши войны заканчиваются без удовлетворительных результатов? А ведь демократии, которые идут на войну за подлинную демократию, являются грозными силами, которые вроде бы должны достигать блестящих результатов. Но наши демократии очень медлительны в своих ответах на вулканический гнев других народов и очень разборчивы в войнах, в которые они вступают.

Вне всяких сомнений, американцы вполне осознают издержки и риски внешней политики, проводимой Вашингтоном. В феврале, в начале российской военной спецоперации, AP обнаружило, что только 26% американцев хотели, чтобы США играли важную роль на Украине. Всегда трудно определить, что может означать эта самая "важная роль", но один опрос избирателей Пенсильвании, проведенный ресурсом Target Point в феврале, показал, что 45% респондентов хотели "ввести самые строгие санкции в отношении России и добиваться дипломатического решения". 23% выбрали вариант "вооружить и поддержать украинское сопротивление, чтобы они могли убить как можно больше русских". И только 17% респондентов выбрали ответ "отправить войска США для поддержки украинского сопротивления, сражающегося с русскими". Зато 14% сказали: "Ничего не делайте, это не наша проблема".

Опрос по критическим вопросам внешней политики, проведенный этим летом, показал, что готовность Америки "заплатить цену" за поддержку Украины оказалась не совсем стабильной и летом упала. И обнаружилась заметная разница в ответах респондентов в зависимости от партийной ориентации. И эта разница увеличивается за счет того, что демократические избиратели готовы платить более высокую цену за поддержку Украины.

В то время как 78% демократов готовы терпеть более высокие затраты на энергию, на это согласны только 44% республиканцев. Если высокую инфляцию готовы выносить 72% сторонников демократов, то среди республиканцев такой же подход высказывают только 39%.

Президент Байден назвал инфляцию "путинским повышением цен". Это не полностью неправильно. Войны в прошлом действительно увеличивали инфляцию. Могут ли республиканцы действительно провести 2022 год в кампании, посвященной инфляции как проблеме номер один в США, а затем повернуться к избирателям и сказать, что финансирование и продолжение военного конфликта на Украине важнее борьбы с инфляцией?

Другой опрос института Гэллапа обнаруживает аналогичные различия в подходах избирателей двух партий.

Демократы (46%) и американцы с последипломным образованием (46%) чаще всего говорят, что США экономят на помощи Украине. Это контрастирует с тем, что такого мнения придерживаются всего 30% республиканцев и 31% взрослых без высшего образования.

В сентябре аналитический центр Pew обнаружил, что только двое из десяти респондентов (18%) считают, что Америка не отправляет достаточно помощи Украине. Это значительно меньше, чем 42% в марте. Выводы о республиканцах особенно интересны.

Почти четыре из десяти республиканских избирателей (37%) теперь говорят, что США оказывают достаточную поддержку Украине в конфликте, в то время как 20% утверждают, что Америка оказывает Киеву слишком большую помощь. И это по сравнению с 7% тех, которые говорили об этом в марте. Около четверти (24%) вообще не уверены в ответе.

В настоящее время трое из десяти сторонников республиканцев говорят, что США оказывают достаточно поддержки Украине, в то время как такая же доля (32%) считает, что США оказывают украинцам слишком большую поддержку. Только 16% сейчас утверждают, что США не оказывают достаточной поддержки Украине. А ведь в марте нынешнего года около половины республиканцев (49%) заявляли, что США не оказывают достаточной поддержки, и только 9% считали, что мы помогаем Украине слишком много.

Что же получается? То есть позицию Митча Макконнелла по Украине как важнейшем приоритете США разделяют всего 16% избирателей-республиканцев?

Причина, по которой такие аналитические центры, как Институт Брукингса, так пристально следят за готовностью американцев идти на еще большие жертвы ради Украины и на еще большие риски, заключается просто в том, что пойти на эти жертвы и подвергнуть американцев этим рискам хотят наши аналитические центры, Белый дом и внешнеполитический истеблишмент.

В феврале американцы склонялись к санкциям и дипломатии, когда в ходе опросов им предоставлялся такой выбор ответов. С тех пор готовность американцев соглашаться на выделение Украине большего количества денег и материальных средств снижается. Особенно это заметно среди республиканцев. Но теперь наши самые выдающиеся военные умы уже выступают по телевидению, обсуждая вступление НАТО в конфликт в качестве полноправной воюющей стороны и нанесение обезглавливающих ударов по Кремлю. А президент теперь во время ужинов по сбору средств в фонд демпартии говорит о том, что мы стоим перед перспективой Армагеддона.

Американская общественность отнеслась к украинскому конфликту так же, как к войнам в Ливии и Сирии, — как к еще одной войне "в кредит национального долга", которую ведут люди в Вашингтоне, для которых вооруженные конфликты являются простым хобби и которые ничего в них не понимают. Если Белый дом продолжит запрашивать огромные суммы денег и больше оружия для Украины, даже несмотря на то, что конфликт приводит к резкому росту цен на энергоносители, для республиканских членов Конгресса совершенно уместно высказываться за 84% избирателей — сторонников республиканцев, которые не думают, что мы слишком мало делаем для украинцев.