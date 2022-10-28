В сети появились кадры с обломками украинского МиГ-29, пытавшегося сбить БПЛА «Герань-2»

Источник изображения: topwar.ru

На днях произошел воздушный бой истребителя ВВС Украины против дрона камикадзе Вооруженных сил РФ. А сейчас в сети интернет появились кадры обломков украинского МиГ-29, пытавшегося сбить БПЛА «Герань-2» российского производства.

Они были представлены сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Событие, о котором идет речь, произошло около девяти часов вечера 12 октября под Винницей. Тогда украинский МиГ-29, действуя в темное время суток, был отправлен на перехват БПЛА, но рухнул на землю. Таким образом, на счету российских «Гераней» появился первый самолет.

На следующий день после инцидента свою версию причин произошедшего изложил блогер Юрий Подоляка. Он считает, что украинскому пилоту, не имеющему возможности визуально оценить обстановку, из-за недостатка квалификации не удалось справиться с управлением самолета. В итоге МиГ-29 пришлось совершить аварийную посадку.

В последнее время Россия массово применяет для атак на объекты инфраструктуры Украины дроны-камикадзе «Герань-2». Они создают серьезные проблемы украинским военным, так как эти беспилотники крайне сложно перехватить при помощи имеющихся в распоряжении ВСУ средств ПВО. А происшествие под Винницей показало, что и для боевой авиации их перехват представляет большую сложность.

Источник изображения: topwar.ru