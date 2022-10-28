Медведев: жизни украинцев стали "разменной монетой в большой американской игре"

Все погибшие в нынешнем конфликте россияне будут отомщены - в бою и "иными способами", заявил зампред Совета безопасности России

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. США используют жизни украинцев как разменную монету в своей игре, в то время как все погибшие в нынешнем конфликте россияне будут отомщены, заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

В преддверии выборов в Конгресс США, запланированных на 8 ноября, политик задался вопросом - чем демократы и республиканцы могут оплатить свою победу или объяснить свой проигрыш на Капитолийском холме? "Для нынешней команды [президента США] Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна - ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с легкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном", - написал политик в четверг в своем Telegram-канале.

По его словам, для США в данном случае "все средства хороши". "Жизнями украинцев платят и за бесконечные поставки американского оружия, и за "труды" инструкторов и наемников. Ими готовы рассчитаться и в случае применения "грязной бомбы", - добавил Медведев.

Он обратил внимание, что в этом конфликте "страдают и наши люди". "Но только разница в том, что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами", - убежден замглавы СБ РФ. "А вот об украинцах никто и не вспомнит", - заключил он.

Политик отметил, что главное для американского истеблишмента - кто будет контролировать Палату представителей и Сенат. "Поэтому война до "победного конца". Вернее - просто до конца. Конца Украины. А победитель, как водится: The winner takes it all… (прим. ТАСС - победитель получает все)", - написал Медведев.