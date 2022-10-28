Эксперт прокомментировал испытания в США компонентов гиперзвукового оружия

Эксперт Коротченко: у России уже есть ответ в виде С-500 на гиперзвуковое оружие США

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США последовательно подходят к созданию гиперзвуковых ракет, серийное производство которых может начаться в ближайшие 3-5 лет, ответом России на эту угрозу станет новейшая система ПВО-ПРО С-500, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее в СМИ заявили об успешных испытаниях ВМС США компонентов гиперзвукового оружия в Вирджинии: проводилась оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы гиперзвукового оружия, а также "усовершенствованных материалов", устойчивых к нагреванию в "реалистичной гиперзвуковой среде".

"Несмотря на отдельные неудачи в предшествующий период, США продолжают последовательную работу по созданию гиперзвукового оружия. Этот процесс, безусловно, завершится его принятием на вооружение американской армии. В России должны исходить из того, что в течение трёх-пяти лет ВС США будут располагать гиперзвуковыми средствами поражения", - сказал он.

Коротченко подчеркнул, что к этому моменту РФ должна будет нарастить число новейших зенитных ракетных систем С-500, которые способны поражать весь спектр атакующих целей, включая гиперзвуковые ракеты.

Контракт на поставку С-500 в ВС РФ был подписан в августе на полях военно-технического форума "Армия-2022".

С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.

Как отмечал в апреле глава гендиректор "Алмаз-Антея" Ян Новиков, система ПВО уже запущена в серийное производство. В июле стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу вручил Новикову "Золотую звезду" Героя России.