"Это элита армии". Кого Пентагон перебросил на границу с Украиной

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Андрей Коц. США продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе. Пентагон перебросил в Румынию передовое соединение — 101-ю воздушно-десантную дивизию. Формально — для участия в учениях с союзниками и защиты "восточного фланга НАТО". На деле же американцы готовятся решать совсем другие задачи.

Идеальный шторм

Об этом маневре сообщил заместитель командира дивизии бригадный генерал Джон Любас в интервью телеканалу CBS. Бойцы "готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины", отметил он.

Его откровенность вызвала в Вашингтоне переполох. Там поспешили заверить, что это "полностью исключено".

Постпред при НАТО Джулианна Смит повторила: Киеву помогают оружием, разведданными, логистикой, но не живой силой. Воевать с Россией американское командование не собирается.

Однако "кричащих орлов" — как называют десантников 101-й — направили на восточноевропейские рубежи неспроста.

"Речь идет о дислокации 4700 солдат под предлогом беспрецедентных военных учений, — поясняет обозреватель панарабского спутникового канала "Аль Маядин" Ахмад Хадж Али. — И командир говорит о пересечении границы. Вот вам и ответ на вопрос, когда начнется третья мировая война. Она, по сути, уже началась".

Американские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Встревожены не только эксперты, но и европейские политики. В частности, президент Сербии Александр Вучич назвал сложившуюся ситуацию "идеальным штормом".

"Американцы прислали самое лучшее подразделение, привезли в Румынию целую дивизию и разместили в нескольких километрах от границы с Украиной. Ясно, что дело может дойти до прямого столкновения", — сказал он.

Всерьез не воспринимать

Доктор исторических наук Алексей Малашенко считает, что громкое заявление командира 101-й дивизии — лишь бравада.

"Это такая военно-пропагандистская болтовня, — объясняет он. — Ну хочется поговорить командиру дивизии. Однако кто он такой? Выпил лишнего виски или его подначили журналисты, вот и сказал. Это не более чем фигура речи. Я бы не делал далеко идущих выводов".

По словам эксперта, НАТО и США сейчас меньше всего заинтересованы в эскалации на Украине. "Любой полковник и генерал может болтать что угодно", но воспринимать их слова всерьез нельзя.

Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 Источник изображения: © Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella Sullivan

На Западе, уточняет он, прекрасно понимают, что любые агрессивные действия в отношении России могут очень быстро привести к обмену ядерными ударами. В такой войне победителей быть не может.

Богатый опыт

Тем не менее 101-я воздушно-десантная дивизия — действительно одна из самых элитных в Вооруженных силах США. Американские десантники высаживались в Нормандии в июне 1944-го, участвовали в операции "Маркет Гарден", отличились при обороне Бастони во время сражения в Арденнах. После Второй мировой соединение расформировали и вернули в сухопутные войска в 1954-м. Бойцы грамотные, прекрасно обученные и мотивированные.

Воевали во Вьетнаме, однако ни разу не высаживались там с парашютами. Десантников доставляли на поле боя вертолеты UH-1 Iroquois. Именно из бойцов дивизии набирали "туннельных крыс" — специально подготовленных худощавых военнослужащих, зачищавших от партизан подземные укрепления Вьетконга.

Кроме того, 101-я вторгалась в Ирак в марте 2003-го. Брала города Кербела и Наджаф, оказавшиеся в глубоком тылу американских войск. После завершения активных боев подразделения дивизии еще несколько лет оставались в стране.

Американские десантники на военных учениях Sabre Strike 2018, Литва. 9 июня 2018 Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Сейчас это соединение представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи человек. Штаб, три бригадные боевые группы, артиллерия, армейская авиация, подразделения обеспечения.

Тяжелого вооружения, в частности танков, нет. Личный состав передвигается на БМП и БТР. Впрочем, задача десантников — не штурмовать города и укрепрайоны, а действовать налегке в тылу противника. И с этим у них проблем пока не возникало.

"Кричащие орлы", по словам аналитиков, — крайне серьезный противник, способный противостоять лучшим российским подразделениям. Спустит ли их Пентагон с поводка — пока очень большой вопрос.