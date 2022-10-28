Войти
ЦАМТО

Экипажи МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования в районах СВО

212
0
0
МиГ-31
МиГ-31.
Источник изображения: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

ЦАМТО, 27 октября. Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей МиГ-31 в ходе специальной военной операции.

Как говорится в комментарии к видеоролику, экипажи самолетов МиГ-31 продолжают выполнять задачи воздушного патрулирования в заданном районе. Во время одного из вылетов экипаж обнаружил воздушную цель. Получив подтверждение с пункта управления о том, что целью является самолет противника, экипаж выполнил пуск ракеты "воздух-воздух", уничтожив самолет Су-24 ВСУ.

"Бортовой радиолокационной станцией был обнаружен самолет противника. Также получили подтверждение с воздушного пункта управления по данной цели, выполнили наведение по командам ВПУ. При выполнении наведения самолет противника при приближении к линии боевого соприкосновения пытался маневрировать для срыва атаки. Выполнили пуск ракет большой дальности, произвели подсвет, далее обнаружили по командам бортовой радиолокационной станции пропадание метки самолета противника, и получили подтверждение с воздушного пункта управления, что цель была поражена – самолет Су-24. Мы продолжили выполнение дежурства в воздухе", – рассказал командир экипажа МиГ-31 Александр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Су-24
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
26.08.2021
В Польше рассказали о «последнем моменте перед великим регрессом» ВВС России
14.09.2020
Объединенную систему ПВО СНГ проверяют на боеготовность
06.05.2020
Почти 600 самолетов и вертолетов примут участие в парадах 9 мая
07.05.2018
Истребители Су-57 и гиперзвуковые комплексы "Кинжал" впервые пролетели над Москвой
07.05.2018
Самолеты и вертолеты ВКС РФ пролетят над Москвой в парадном строю
06.06.2012
ГНПЦ «Звезда-Стрела» — нынешнее головное предприятие ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
05.01.2007
В серию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 06:30
  • 36390
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.10 05:08
  • 3
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 28.10 03:35
  • 2
Военный эксперт рассказал о технических характеристиках ЗРК NASAMS
  • 27.10 19:29
  • 12
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 12:53
  • 2
Коллеги по обороне: президент призвал обеспечить солдат в СВО современным снаряжением
  • 27.10 12:47
  • 1
Кремль: по полигону Кура произвели пуски МБР "Ярс" и ракеты "Синева"
  • 27.10 12:29
  • 3
Рогозин сообщил о наличии у добровольческих батальонов в ДНР тяжелой техники и БПЛА
  • 27.10 12:07
  • 0
Новый виток развития Запада: прав тот, у кого дубина больше
  • 27.10 11:42
  • 5
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 11:25
  • 0
Противостояние марионеток США (Залужный) и Британии (Зеленский) набирает обороты
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены