Экипажи МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования в районах СВО

ЦАМТО, 27 октября. Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей МиГ-31 в ходе специальной военной операции.

Как говорится в комментарии к видеоролику, экипажи самолетов МиГ-31 продолжают выполнять задачи воздушного патрулирования в заданном районе. Во время одного из вылетов экипаж обнаружил воздушную цель. Получив подтверждение с пункта управления о том, что целью является самолет противника, экипаж выполнил пуск ракеты "воздух-воздух", уничтожив самолет Су-24 ВСУ.

"Бортовой радиолокационной станцией был обнаружен самолет противника. Также получили подтверждение с воздушного пункта управления по данной цели, выполнили наведение по командам ВПУ. При выполнении наведения самолет противника при приближении к линии боевого соприкосновения пытался маневрировать для срыва атаки. Выполнили пуск ракет большой дальности, произвели подсвет, далее обнаружили по командам бортовой радиолокационной станции пропадание метки самолета противника, и получили подтверждение с воздушного пункта управления, что цель была поражена – самолет Су-24. Мы продолжили выполнение дежурства в воздухе", – рассказал командир экипажа МиГ-31 Александр.