Компания Boeing передала ВС Нидерландов первый модернизированный вертолет AH-64E "Апач"

ЦАМТО, 27 октября. Компания Boeing объявила о передаче ВВС Нидерландов первого ударного вертолета AH-64D, прошедшего модернизацию к последней конфигурации "Апач", AH-64E V6.

Церемония состоялась 25 октября на предприятии в Меса (шт.Аризона).

ВС Нидерландов эксплуатируют вертолеты AH-64D с 1998 года. Принятие на вооружение модернизированных AH-64E V6 "Апач Гардиан" представляют собой следующий шаг в долгосрочном сотрудничестве компании Boeing с Нидерландами. Предполагается, что первый модернизированный вертолет будет использоваться для обучения личного состава в США. В Нидерланды первый AH-64E будет доставлен в середине 2023 года. Поставка всех AH-64E V6 должна быть завершена в 2025 году.

AH-64E V6 – самая современная конфигурация ударного вертолета "Апач". С 1984 года компания Boeing поставила СВ США и 17 зарубежным заказчикам более 2600 вертолетов данной линейки. В настоящее время во всем мире применяется более 1260 вертолетов "Апач", включая 665 ед. AH-64E.

Как уже сообщал ЦАМТО, в начале 2018 года Министерство обороны Нидерландов инициировало реализацию программы модернизации 28 состоящих на вооружении около 20 лет ударных вертолетов AH-64D "Апач", что позволит продолжить их эксплуатацию до 2050 года.

Модернизация вертолетов AH-64D Блок.2 "Апач" до конфигурации AH-64E V6 позволит унифицировать их с машинами других операторов, облегчит применение в операциях коалиции, позволит развивать сотрудничество в сферах подготовки личного состава и обслуживании, а также снизит стоимость последующей модернизации. Вертолеты будут оснащены современными системами связи и навигации, прицелами, улучшенной РЛС управления огнем. Одновременно планируется провести капитальный ремонт AH-64D, в ходе которого они получат новые фюзеляжи, трансмиссию, лопасти несущего винта, а мощность двигателей будет увеличена.

Госдепартамент США в феврале 2018 года одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и предоставление услуг для поддержки модернизации 28 вертолетов AH-64D Блок.2 "Апач" до конфигурации AH-64E. Полная стоимость программы модернизации была оценена в 1,191 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) и МО Нидерландов в сентябре 2018 года подписали "Письмо с предложением и принятием предложения" (LOA) о проведении в рамках программы "Иностранные военные продажи" модернизации ударных вертолетов AH-64D "Апач" ВС Нидерландов.

Начальный контракт стоимостью 145,89 млн. долл. на проведение модернизации вертолетов AH-64D "Апач" ВС Нидерландов СВ США заключили с Boeing в августе 2019 года. Первые три AH-64D были отправлены на борту грузового судна из Антверпена в США для выполнения работ в ноябре 2020 года.

Ожидается, что ВС Нидерландов смогут эксплуатировать модернизированные AH-64E до 2050-х гг.