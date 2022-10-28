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Военное обозрение

ВСУ показали обломки российского истребителя Су-30

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Источник изображения: topwar.ru

Активное применение российской боевой авиации в ходе проведения спецоперации проходит в условиях постоянного зенитного противодействия противника. Самолёты сталкиваются с угрозами как на больших высотах, исходящих от дальнобойных зенитных комплексов типа С-300, так и на малых в связи с массовым оснащением ВСУ западными ПЗРК. Порой к потере техники приводят технические неисправности.

Боевики ВСУ засняли видео, на котором показаны обломки российского истребителя Су-30СМ. Используя лебёдки, они пытаются оторвать от корпуса части хвостового оперения с бортовым номером разбившейся машины для демонстрации «военных успехов» киевского режима.

Кадры были сделаны ещё весной, но выложены в сеть только сейчас. Данный самолёт потерпел крушение примерно в конце марта – начале апреля, предположительно в Харьковской области на Изюмском направлении. Судя по тому, что планер не пострадал в результате горения, возможно, что истребитель упал на землю с неработающим двигателем. Возможно, двигатель был выведен из строя поражающим элементом зенитной ракеты.

Данный Су-30СМ был введён в строй в 2018 году.

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-300
Су-30
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